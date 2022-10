Lavrov: Moskva vyzývá k tomu, aby nebylo uměle nadouváno téma jaderné hrozby

https://cz.sputniknews.com/20221011/rusko-nikomu-nevyhrozuje-pouzitim-jadernych-zbrani-prohlasil-namestek-ministra-zahranici-rf-18741905.html

Moskva vyzývá k tomu, aby nebylo uměle nadouváno téma jaderné hrozby, prohlásil ministr zahraničí Ruska Sergej Lavrov. 11.10.2022, Sputnik Česká republika

„Obracím se vaším prostřednictvím na všechny, kdo se o tuto situaci a o toto téma zajímají a pokouší se o nich informovat veřejnost. Není třeba to uměle nadouvat,“ řekl ministr ve vysílání televizní stanice Rossija 1.Lavrov doporučil rovněž analytikům a politologům, aby projevili maximální odpovědnost ve svých veřejných prohlášeních, nehráli „podobné hry“ a nevybičovali rétoriku.Ministr zahraničních věcí Ruska počítá s tím, že ti, kdo neustále spekulují na téma jaderné války a hrozby, která pochází údajně od Moskvy, si uvědomí svou odpovědnost.Náměstek ministra zahraničí RF Sergej Rjabkov v rozhovoru pro Sputnik také prohlásil, že Rusko nikomu nevyhrožuje použitím zbraní hromadného ničení, to právě v západních metropolích se uchylují k jaderné rétorice ve snaze usvědčit Moskvu„Na pozadí událostí na Ukrajině USA a od nich závislé státy aktivně zavádějí do užívání jadernou rétoriku. Pokouší se přestavit věc tak, že se prý naše země chystá zaútočit za použití zbraní hromadného ničení. Už pokolikáté musíme vysvětlovat, že Rusko nikomu nevyhrožuje jadrnými zbraněmi,“ řekl Rjabkov.Připomenul, že v dokumentu o základech státní politiky Ruska v oblasti jaderného zadržování, který byl stvrzen výnosem prezidenta Vladimira Putina, byly jasně určeny podmínky jejich použití.Moskva si ponechává právo použít jaderných zbraní v případě „získání hodnověrné informace o startu balistických raket, které útočí na území Ruska nebo jeho spojenců; použití jaderných nebo jiných zbraní hromadného ničení na území Ruska a jeho spojenců; útoku nepřítele na kriticky důležité státní nebo vojenské objekty, jejichž vyřazení z provozu znemožní odvetné použití jaderných sil; agrese proti Rusku za použití konvenčních zbraní, bude-li přitom ohrožena samotná existence státu“.

