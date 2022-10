https://cz.sputniknews.com/20221012/borrell-uznal-ze-nato-mozna-nesplnila-cast-slibu-rusku-18745441.html

Borrell uznal, že NATO možná nesplnila část slibů Rusku

NATO možná nesplnila část svých slibů Rusku, prohlásil šéf diplomacie EU Josep Borrell v průběhu svého vystoupení ve Fondu Karla z Antverp v Madridu. 12.10.2022, Sputnik Česká republika

„Nepřijímám úvahy a důvody, jimiž mnozí, mj. i moji přátelé… ospravedlňují agresi tím, že NATO nesplnila sliby. To je možné. To jsou dějiny. Nic z toho ale neospravedlňuje to, co se nyní děje,“ řekl Borrell.Podle jeho slov, když hájí Ukrajinu, hájí Evropa „sebe samu“. Politik rovněž prohlásil, že EU má „četné závazky“ před Kyjevem.Od 24. února probíhá speciální vojenská operace na Ukrajině. Prezident RF Vladimir Putin označil za její konečný cíl osvobození Donbasu a vytvoření podmínek, které zaručí bezpečnost samotného Ruska.

