„Odmítáme plnit trestné příkazy.“ Ukrajinský voják po neúspěšné ofenzivě natočil video zprávu

Ukrajinské vojáci odmítají plnit trestné příkazy, totiž: střílet do vlastních lidí, jít do útoku bez munice, bez zbraní. Rozhodli, že budou podávat hlášení. S největší pravděpodobností ve jménu Zelenského. A budou to posílat maximálnímu číslu právníků, aby to dorazilo Zelenskému.