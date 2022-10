https://cz.sputniknews.com/20221012/v-polsku-oznamili-netesnost-ropovodu-druzba-18744914.html

V Polsku informovali o netěsnosti ropovodu Družba

V Polsku byla zjištěna netěsnost ropovodu Družba, oznámil místní provozovatel PERN. 12.10.2022, Sputnik Česká republika

„V úterý pozdě večer systémy automatizace Pern zjistily netěsnost ropovodu v jedné ze dvou větví západního úseku ropovodu – přibližně 70 kilometrů od Plocku,“ uvádí se ve zprávě pro tisk.Provozovatel upřesnil, že jde o magistrálu, jíž se dodává ropa do Německa. Na místo okamžitě odjely havarijní služby Pern a Státní požární stráže, aby zhodnotily situaci, zajistily bezpečnost území a zahájili opravy.Příčiny incidentu se zatím oficiálně neuvádějí. Později v polské vládě prohlásili, že by to mohlo být náhodné poškození, žádné důvody k předpokladu o diverzi však nejsou.Přitom dodávky jižní větví ropovodu pokračují podle grafikonu, oznámil český provozovatel ropovodu Družba, společnost Mero.Ropovod Družba zabezpečuje export ropy z Ruska do Evropy. Začíná v Samarské oblasti, vede přes Brjansk a pak se rozděluje na dva úseky: severní – po území Běloruska, Polska a Německa a jižní – po území Ukrajiny, Slovenska, Česka a Maďarska.

