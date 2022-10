Zelenskyj přivádí USA na pokraj jaderné války

https://cz.sputniknews.com/20221012/zelenskyj-privadi-usa-na-pokraj-jaderne-valky-18744749.html

12.10.2022

Zelenskyj tahá USA a Západ za nos a postrkuje svět k jaderné válce, píše Rod Dreher v článku pro TAC. Západ je posedlý Ukrajinou. A přece Zelenskyj není žádný...

Je ukrajinský národní hrdina, který jedná jen v zájmu vlastní země. To ale nijak neodpovídá zájmům Ameriky.Poslyšte, dobře chápu, proč Volodymyr Zelenskyj dělá to, co nyní dělá. Jeho národ bojuje o vlastní život s Ruskem. V jeho zájmu je získat USA a Evropu pro maximální oddanost ochraně Ukrajiny. To ale kategoricky není v našem zájmu, tím spíše, že postupujeme možná k jadernému Armagedonu (jak prohlásila ve čtvrtek taková autorita, jakou je prezident USA). Josh Hammer o tom správně napsal na svém novém sloupku. Tu je úryvek:„V dané etapě bojové akce – a v případě Ruska i nedávná (pravděpodobně fiktivní) připojení – se odehrávají ve čtyřech dálných východních subregionech Ukrajiny a v menší míře na Krymu. Jsou to sporná území, která Bidenova administrativa a postavy „liberální západní demokracie“ v širším slova smyslu považují za tak důležitá pro Ukrajinu a pro celistvost „Západu“, že jejich dobytí stojí za jakékoli vojenské, ekonomické a humanitární náklady – až na hrůzostrašný přízrak otevřené jaderné války mezi NATO a Ruskem.Což je ještě hůř, pokud jde o ona sporná území, autoritativní průzkum Gallupovy agentury z roku 2014 – tedy roku, kdy Putin vstoupil poprvé na Krym – ukázal, že 73,9% obyvatel Krymu se domnívalo, že zapojení do složení Ruska zlepší jejich život a život jejich rodin (a pouhých 5,5% obyvatel Krymu s tím nesouhlasilo). Co se týče různých enkláv na Donbasu, jako jsou Luhansk a Doněck, ty jsou značně rozděleny mezi etnickými Rusy a etnickými Ukrajinci. Například, v Luhansku žije 50% Rusů a 50% Ukrajinců.Buďme upřímní: průměrný americký občan nestojí a ani nemusí stát o to, jestli budou jeden nebo dva etnicky rozdělené, pro nás strategicky bezvýznamné a historicky sporné slovanské subregiony na východě Ukrajiny plnit pokyny Kyjeva nebo Moskvy.“Amen! Ať Rusové získají Krym a východní Ukrajinu, která se podle výsledků nedávného hlasování orientuje spíše na Rusko, a ať nastane mír.Ukrajina pevně bojovala a dokázala dokonce Rusy trochu zatlačit, i když nikdo neočekával, že vydrží déle než několik dnů. Zelenskyj se zapíše do ukrajinských dějin jako silný lídr, který dokázal stmelit mohutné západní spojence. Avšak Zelenského maximalismus se již vyčerpal.Je velmi nepříjemné se dívat na to, jak naše vládnoucí třída slintá blahem kvůli Zelenskému a jeho věci. Nikdo nepochybuje o jeho odvaze, a zcela chápu ten soucit s Ukrajinou. Také s ní do jisté míry soucítím. Rusko by přece nemělo vpadnout do této země. Avšak naše vládnoucí třída je podle všeho oddána myšlence a odhodlána spojit své naděje a touhy se Zelenským, jak tomu bylo s Ahmadem Čalabim v Iráku. David Brooks dnes píše:„Vojenský konflikt na Ukrajině je nejen vojenskou, ale také intelektuální událostí. Ukrajinci vítězí nejen díky převaze svých vojsk. Vítězí proto, že bojují za lepší myšlenku – myšlenku, která Ukrajince inspiruje k tak vytrvalému boji, a myšlenku, která podněcuje lidi na Západě k tomu, aby se postavili na stranu Ukrajiny a podporovali ji až do konce.Ve skutečnosti jde o dvě myšlenky, které se navzájem prolínají. Ta první je liberalismus, který prosazuje demokracii, osobní důstojnost a mezinárodní pořádek založený na zákonech a pravidlech. Ta druhá je nacionalismus. Volodymyr Zelenskyj je nacionalista. Bojuje nejen za demokracii, ale také za Ukrajinu – za ukrajinskou kulturu, ukrajinskou zem, ukrajinský národ a jazyk. Symbolem tohoto konfliktu je ukrajinská vlajka, národní symbol.“

