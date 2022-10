https://cz.sputniknews.com/20221013/amnesty-international-obvinila-lotyssko-z-tyrani-migrantu-na-hranici-s-beloruskem-18747406.html

Amnesty International obvinila Lotyšsko z týrání migrantů na hranici s Běloruskem

Amnesty International obvinila Lotyšsko z týrání migrantů na hranici s Běloruskem

Lotyšská vláda porušuje práva běženců na hranici s Běloruskem, migranti jsou vystaveni týrání a bití. Praví se to v zprávě organizace na ochranu lidských práv... 13.10.2022, Sputnik Česká republika

V zprávě se praví, že desítky běženců a migrantů včetně dětí byly drženy v nehygienických podmínkách. Drželi je na „tajných místech,” mlátili, také elektrickými obušky po různých částech těla.Běžencům také zabavili telefony, takže neměli možnost spojení s blízkými, aby jim sdělili, kde se nacházejí.Organizace dodala, že k vážným porušením práv migrantů došlo rovněž v Litvě a Polsku.V srpnu 2021 zavedla lotyšská vláda na hranici režim mimořádné situace. Od té doby ho několikrát prodloužila, aby pohraničníci měli právo vracet migranty z arabských zemí zpátky do Běloruska. Podporu pohraničníkům v ochraně hranice poskytují národní ozbrojené síly a batalion speciálního určení lotyšské Státní policie.Situace na hranice se vyhrotila loni na podzim, když 2 tisíce migrantů pronikly do Polska z Běloruska. Při pokusech o přechod do sousední země bylo proti běžencům použito fyzické násilí a slzotvorný plyn. Bělorusko také prohlásilo, že polští vojáci použili střelné zbraně, aby zastavili běžence.

