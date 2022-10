Putin informoval Erdogana o návrhu na vytvoření v Turecku plynového uzlu

https://cz.sputniknews.com/20221013/putin-informoval-erdogana-o-navrhu-na-vytvoreni-v-turecku-plynoveho-uzlu-18748519.html

Vladimir Putin navrhl Recepu Erdoganu založení v Turecku plynového uzlu. 13.10.2022, Sputnik Česká republika

Lídři dvou zemí měli schůzku během šestého summitu porady o spolupráci a důvěře v Asii.Ve svém včerejším projevu na fóru Ruský energetický týden hlava státu poznamenal, že by Moskva mohla přemístit tranzit plynu z obou plynovodů Nord Stream do Tureckého proudu. Podle jeho slov je toto rozhodnutí odůvodněné z hlediska ekonomické výhody, navíc je to značně bezpečnější trasa.„Mohli bychom klidně regulovat (pozn. ceny) na normální tržní úrovni, bez žádného politického zabarvení,” řekl ruský prezident. Dodal přitom, že toto palivo je dnes hrozně předražené.Hlava státu připomněl rovněž nedávné pokusy Ukrajiny o teroristický útok na Turecký proud.„Chtěli ho, jak víte, také vyhodit do povětří… Naštěstí se to nestalo, funguje dobře,” poznamenal Putin.

