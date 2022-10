https://cz.sputniknews.com/20221013/vetsina-zemi-eaeu-zacala-nakupovat-plyn-za-ruble-18747127.html

Většina zemí EAEU začala nakupovat plyn za ruble

Prakticky všechny státy Eurasijské ekonomické unie odsouhlasily nákup plynu za ruble, sdělil Sputniku ministr energetiky a infrastruktury Eurasijské ekonomické... 13.10.2022, Sputnik Česká republika

„Některé země se dohodly v rámci Eurasijské unie, že budou platit za ruský plyn pouze v ruských rublech, souhlasí s tím Rusko, Bělorusko, Arménie a Kyrgyzstán, Kazachstán to zatím zvažuje, ale rověněž chce obchodovat v národních měnách,” řekl Kožošev. Vyslovil jistotu, že se po čase bude obchod v národních měnách šířit.Připomeňme, že na začátku září Gazprom a CNPC podepsaly dohody o převodu plateb za dodávky plynu do Číny v národních měnách, sdělila ruská státní korporace.„Byly podepsány dodatečné dohody k dlouhodobé smlouvě o nákupu a prodeji plynu po východní trase - plynovodu Síla Sibiře. Zejména došlo k přechodu na provádění plateb za dodávky plynu do Číny v národních měnách těchto zemí - rublech a jüanech,“ uvedla společnost ve zprávě uveřejněné na Telegramu.Podle generálního ředitele Gazpromu Alexeje Millera je nový mechanismus výhodný pro obě strany.„Věřím, že to zjednoduší účtování, bude to skvělým příkladem pro ostatní společnosti a dá to další impuls rozvoji našich ekonomik,“ citovala tisková služba Millerova slova.

