Erdogan nařídil, aby byla rychle zahájena práce na Putinově návrhu plynového hubu

2022-10-14

Podle slov tureckého předáka, za této situace by se nemělo otálet.Putin dříve prohlásil, že Rusko by mohlo přemístit tranzit plynu z plynovodů Nord Stream do regionu Černého moře a do Turecka. Ruský lídr tuto myšlenku projednal s prezidentem Turecka, a oba předáci nařídili, aby byla tato otázka detailně a rychle vypracována.Podle slov tureckého prezidenta jednání byl přítomen šéf Gazpromu Alexej Miller. „Ten také dostal tento pokyn. Teď začnou naši přátelé pracovat spolu,“ dodal Erdogan.„Podnikáme samozřejmě všemožné kroky v oblasti bezpečnosti, zabezpečujeme, co je třeba, a v naší práci pokračujeme patřičným způsobem,“ řekl Erdogan novinářům v letadle po návratu z Astany.

