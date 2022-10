https://cz.sputniknews.com/20221014/orban-promluvil-o-prohre-evropy-kvuli-cenam-americkych-energetickych-nosicu-18750738.html

Orbán promluvil o prohře Evropy kvůli cenám amerických energetických nosičů

Evropa prohrává, kdy odmítá ruské energetické nosiče ve prospěch amerických, protože musí za ně přeplácet pěti až desetinásobně, prohlásil ministerský předseda... 14.10.2022, Sputnik Česká republika

„Maďarsko není jedinou zemí, která si klade otázku, co se (v Evropě) děje a komu to prospívá, když odmítáme ruskou energii a dovážíme americkou. Porovnáme-li ceny plynu v Americe s cenou, za jakou prodávají americký plyn Evropě, uvidíme obrovský rozdíl. V Americe je energie pět až desetkrát levnější, než ta, kterou od nich kupujeme,“ řekl Orbán ve vysílání rozhlasové stanice Kossuth.V září Sputnik psal o tom, že Orbán označil restrikce EU vůči Rusku za sankce trpaslíka proti obrovi.„Učili nás, že sankce zavádí silný proti slabému. Podíváme-li se však na energetické sankce, uvidíme, že jsme v Evropě energetickými trpaslíky, kteří zavádějí sankce proti energetickému obrovi. Podle mého názoru to nemůže přivést k ničemu dobrému,“ upozornil.Orbán také dodal, že protiruské sankce mají negativní vliv na Evropu a ničí všechny úspěchy za poslední desetiletí. Maďarský premiér zdůraznil, že sankce zavedené EU ohrožují Maďarsko a způsobují zemi hospodářské škody.„Kdybychom sankce zrušili, situace v Evropě by se okamžitě zlepšila,“ řekl v závěru politik.

