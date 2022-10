https://cz.sputniknews.com/20221014/zaporozska-jaderna-elektrarna-se-vzda-americkeho-paliva-18750119.html

Záporožská jaderná elektrárna se vzdá amerického paliva a přejde na ruské, oznámil Sputniku předseda hnutí Jsme spolu s Ruskem, člen hlavní rady... 14.10.2022, Sputnik Česká republika

„Záporožská jaderná elektrárna bude znovu užívat ruského paliva. Jde mj. o palivové kazety obsahující jaderné palivo. Když budou energetické bloky jaderné elektrárny znovu spuštěny, bude se v nich užívat výhradně ruského paliva,“ řekl spolubesedník agentury.Podle jeho slov se na rozhodnutí kyjevských úřadů používalo v energetických blocích palivo od americké společnosti, které podle Rogova neodpovídá technickým předpisům a požadavkům.Záporožská jaderná elektrárna se nachází na levém břehu Dněpru u města Energodaru. Je to největší jaderná elektrárny v Evropě, pokud jde o počet energetických bloků a instalovanou kapacitu – čítá šest energetických bloků, každý o výkonu jeden gigawatt. Od března je pod kontrolou ruských vojáků, a po referendu o zapojení Záporožské oblasti do Ruska přešla pod správu Rosatomu. Ukrajinští vojáci i nadále pravidelně ostřelují Energodar a přilehlé území jaderné elektrárny.Od 24. února probíhá speciální vojenská operace s cílem demilitarizace a denacifikace Ukrajiny.Ruský lídr označil za její úkol „ochranu lidí, jež byli osm let vystaveni zneužívání, genocidě ze strany kyjevského režimu.” Ozbrojené síly mají za úkol osvobodit Donbas a zaručit bezpečnost samotného Ruska.

