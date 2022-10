https://cz.sputniknews.com/20221015/byvaly-kancler-rakouska-kurz-napsal-o-osobnich-vlastnostech-putina-18753616.html

Bývalý kancléř Rakouska Kurz napsal o osobních vlastnostech Putina

Své dojmy ze schůzek se světovými předáky, mj. i s Vladimirem Putinem, vyložil ve svých vzpomínkách bývalý kancléř Sebastian Kurz. Kniha má titulek Pohovořme o... 15.10.2022, Sputnik Česká republika

S ruským lídrem Vladimirem Putinem se sešel Kurz sedmkrát, nejdříve jako ministr zahraničí Rakouska a později jako spolkový kancléř. Jako šéf vlády vykonal svou první zahraniční návštěvu mimo EU v roce 2018 právě v Moskvě. Schůzka s Putinem se konala v Kremlu, o němž Kurz napsal, že „podobné prostory máme také my (v Rakousku), jako země s bohatými dějinami“, i když „Kreml nebo prezidentský palác v Pekingu – to jsou zcela jiné dimenze“.„Jako osobnost je Putin pravým opakem Trumpa. Je velmi chladnokrevný, ukázněný a vždy dobře připravený. Měl jsem pocit, že ani jeden pohyb, ani jedno slovo nebyly náhodné… Díky své minulosti v NDR Putin dokonale ovládá němčinu, německy mluví ale jen v besedě mezi čtyřma očima. Jakmile se objevili v místnosti jiní lidé, užíval služeb tlumočníků. Nikdy jsem ho neviděl sedět u dlouhého bílého stolu, o němž informovala média (v průběhu schůzek v době pandemie koronaviru). Seděli jsme v křeslech před krbem. Bylo to ještě předtím, než začala pandemie,“ píše Kurz.Podle slov bývalého kancléře kromě geopolitických otázek a vztahů mezi Ruskem a EU byly schůzky s Putinem věnovány hlavně ekonomickým vztahům.Co se týče nynější situace ve vztazích Rakouska a EU s Ruskem, bývalý kancléř si myslí, že ukrajinský konflikt „bude mít mnoho jiných následků“: už nyní „vidíme růst cen, krizi celého trhu zboží, cen energetických nosičů, a brzy vzniknou v jiných částech světa vážné problémy s potravinovou bezpečností“. Kurz dodal, že podle jeho názoru „každá válka jednou skončí jednáním“, a že je to „realistická cesta“.

