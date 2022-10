https://cz.sputniknews.com/20221015/mezi-polskem-a-izraelem-vypukl-diplomaticky-skandal-18752490.html

Mezi Polskem a Izraelem vypukl diplomatický skandál

Polské ministerstvo zahraničí předvolalo velvyslance Izraele ve Varšavě Yacova Livneho kvůli jeho výroku o tom, že izraelské organizované skupiny nemohou... 15.10.2022, Sputnik Česká republika

„Je líto, že se velvyslanec Yacov Livne rozhodl komunikovat s polským MZV prostřednictvím masmédií a veřejných projevů, a přitom uvádí v omyl veřejné mínění ohledně příčin, proč se návštěvy nekonají,“ prohlásil náměstek ministra zahraničí Polska Pawła Jabłońského.Livne bude předvolán na MZV v pondělí 17. října.Politování v souvislosti s cestami izraelské mládeže do Polska vyjádřil Livne 13. října v průběhu pietního aktu u příležitosti 79. výročí povstání v koncentračním táboře Sobibor.Jabłoński na to odpověděl, že je Polsko ochotno začít znovu přijímat skupiny z Izraele, ale už bez ozbrojené ochrany.V srpnu minulého roku chargé d’affaires Izraele ve Varšavě dostal od izraelského MZV pokyn, aby se vrátil neodkladně domů pro „časově neomezené konzultace“. Důvodem k odvolání se stalo podepsání polským prezidentem Andrzejem Dudou novel zákonů, které omezují práva přežilých v holocaustu na restituci odcizeného majetku.

