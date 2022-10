https://cz.sputniknews.com/20221015/mzv-rf-zapad-prestoupil-nebezpecnou-caru-svymi-utoky-na-plynovody-a-na-krymsky-most-18753283.html

MZV RF: Západ přestoupil nebezpečnou čáru svými útoky na plynovody a na Krymský most

MZV RF: Západ přestoupil nebezpečnou čáru svými útoky na plynovody a na Krymský most

Západ přestoupil nebezpečnou čáru svými útoky na plynovody Nord Stream a na Krymský most. Prohlásil to náměstek ministra zahraničních věcí RF Alexandr Gruško. 15.10.2022, Sputnik Česká republika

2022-10-15T20:52+0200

2022-10-15T20:52+0200

2022-10-15T20:52+0200

svět

rusko

západ

krymský most

plynovod

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/739/76/7397683_0:0:2245:1264_1920x0_80_0_0_156249bc58393432c09656111846c561.jpg

Podotkl kromě toho, že by NATO mohla zabránit konfliktu na Ukrajině, místo toho ale podněcovala Kyjev k eskalaci. „NATO by mohla této katastrofě zabránit, kdyby po převratu v Kyjevu, místo aby poskytovala vojensko-technickou a vojenskou podporu kyjevské vládě, vyzvala by ji k plnění Minských dohod v plném objemu, pro alianci však bylo důležité démonizovat Rusko, a svými nerozvážnými akcemi podněcovala Kyjev k pokračování v jím rozpoutané bratrovražedné válce,“ prohlásil Gruško.Dodal, že „pokračování v bombardování Doněcka a Luhanska zapadalo do scénáře démonizace Ruska – hledání velkého nepřítele, bez něhož nemůže NATO existovat“.Gruško také řekl, že na pozadí krize na Ukrajině pokračuje aliance v linii na eskalaci a zvyšuje sázky.Dříve téhož dne promluvil Gruško o porážce NATO na Ukrajině spojené s krachem západního projektu „protiRusko“.Takto zareagoval na výrok generálního tajemníka Severoatlantické aliance Jense Stoltenberga z 11. října o tom, že porážka ukrajinské strany bude porážkou NATO.

https://cz.sputniknews.com/20221009/cinsky-expert-vysvetlil-ucel-exploze-na-krymskem-moste-18735430.html

rusko

západ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

rusko, západ, krymský most, plynovod