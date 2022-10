https://cz.sputniknews.com/20221015/ofenziva-os-ukrajiny-v-chersonske-oblasti-se-omezuje-na-delostrelecke-utoky-18752761.html

Ofenzíva OS Ukrajiny v Chersonské oblasti se omezuje na dělostřelecké útoky

Ofenzíva OS Ukrajiny v Chersonské oblasti se omezuje na dělostřelecké útoky

Protiofenzíva ukrajinských vojsk v Chersonské oblasti v okolí osady Dudčany se omezuje v daném okamžiku na dělostřelecké útoky, prohlásil náměstek vedoucího... 15.10.2022, Sputnik Česká republika

2022-10-15T14:38+0200

2022-10-15T14:38+0200

2022-10-15T14:38+0200

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

chersonská oblast

rusko

ukrajina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/209/52/2095221_0:300:3108:2048_1920x0_80_0_0_79ffe63883772f67acd134d912c8f687.jpg

Dříve oznámil, že se ukrajinská vojska pokusila o ofenzívu v Chersonské oblasti v okolí silnice Dudčany-Berislav.Frontová linie se podle něj nezměnila. Úřadující gubernátor Chersonské oblasti Vladimir Saldo se již dříve obrátil na vedení Ruské federace s žádostí o pomoc při organizování evakuace obyvatel, pokud si to přejí, do jiných regionů Ruské federace, aby je ochránili před následky ukrajinských raketových útoků.Začátkem října zahájila ukrajinská armáda protiofenzívu v severní části Chersonské oblasti a obsadila osady v šedé zóně na pravém břehu Dněpru. Podle informace regionálních úřadů byl její postup zastaven.Od 24. února probíhá speciální vojenská operace s cílem demilitarizace a denacifikace Ukrajiny.Ruský lídr označil za její úkol „ochranu lidí, jež byli osm let vystaveni zneužívání, genocidě ze strany kyjevského režimu.” Ozbrojené síly mají za úkol osvobodit Donbas a zaručit bezpečnost samotného Ruska.

https://cz.sputniknews.com/20221003/ukrajinska-armada-zautocila-na-mesto-aljosky-v-chersonske-oblasti-18715493.html

chersonská oblast

rusko

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

chersonská oblast, rusko, ukrajina