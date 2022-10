https://cz.sputniknews.com/20221016/svycarsko-nechce-prerusit-styky-s-ruskymi-vedci-18753407.html

Švýcarsko nechce přerušit styky s ruskými vědci

Švýcarsko nechce přerušit styky s ruskými vědci

Zavedení protiruských sankcí ve vědecké sféře je absurdní, prohlásil prezident Švýcarska Ignazio Cassis v besedě s novináři v průběhu summitu GESDA v Ženevě. 16.10.2022, Sputnik Česká republika

„Nemůže být zastavení vědy, bylo by absurdní předpokládat, že člověk je toho schopen. Ani jedna válka v minulosti nedokázala zastavit lidskou inteligenci a budoucí výzkumy. Myslím si, že tato otázka ani nevzniká,“ řekl v rozhovoru pro Sputnik.Podle jeho slov jsou kontakty mezi vědci z celého světa nutné i v době konfliktů.„Vědci z celého světa mají společný jazyk. Je to jazyk založený na vědecké metodě. Dějiny nás učí, že kontakt mezi těmito vědci má fundamentální význam jako spojovací linka mezi zeměmi, které jsou třeba i ve válečném stavu. Musíme to zachovávat i v budoucnu,“ zdůraznil.

