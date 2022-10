https://cz.sputniknews.com/20221017/byly-zatceny-tri-osoby-obvinene-z-exploze-na-krymskem-mostu-18760897.html

Soud poslal do vazby tři osoby obviněné z exploze na Krymském mostě

Soud poslal do vazby tři osoby obviněné z exploze na Krymském mostě

Basmanský soud v Moskvě uvalil vazbu na tři lidi ve věci teroristického útoku na Krymském mostě. Novinám Izvestija to sdělila 17. října mluvčí Basmanského... 17.10.2022, Sputnik Česká republika

Žádost o umístění do vazby Bylina A.G., Antipova O.A. a Ťaželych D.V., obviněných dle paragrafu Teroristický čin, byla projednána 15. října. Soud vydal usnesení o umístění do vazby tří osob do 8. prosince 2022.14. října informoval Kyjevský obvodní soud v Simferopolu o vazbě na dobu dvou měsíců pěti podezřelých z podílu na teroristickém útoku na Krymském mostě.Maxim Solomko, syn jednoho podezřelého z účasti na teroristickém útoku na Krymském mostě, obyvatele Chersonu Romana Solomka, potvrdil zadržení svého otce a informoval o jeho cestě do Gruzie s cílem zaplacení služeb celního brokera a odbavení nákladu.12. října byla uveřejněna zpráva o zadržení osmi osob účastnících se teroristického útoku. Mezi nimi jsou občané Ruska, Ukrajiny a Arménie. Zúčastnili se přepravy nákladu z Bulharska do gruzínského přístavu Poti a pak přes Arménii do Ruska. Mezi podezřelými jsou také občané Gruzie.Organizátorem teroristického útoku je podle informací FSB Hlavní správa rozvědky ukrajinského ministerstva obrany v čele s Kirillem Budanovem.8. října došlo na automobilové části Krymského mostu ze strany Tamaňského poloostrova k explozi kamionu International ProStar s poznávací značkou Krasnodarského kraje. Výbušné zařízení bylo schované do rolí stavební polyetylénové fólie na 22 paletách o celkové váze 22 770 kg.V důsledku diverze vzplanulo sedm palivových cisternových vozů železniční soupravy a došlo k částečnému zhroucení dvou úseků jízdní dráhy. Následkem výbuchu a požáru zahynuli čtyři lidé.

