„Likvidace prazákladu životaschopnosti národa“. Jiří Fencl shrnul význam nového dezinfozákonu

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/700/11/7001172_0:250:3415:2171_1920x0_80_0_0_964291d10068ca7de47635492230be3c.jpg

