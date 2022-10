https://cz.sputniknews.com/20221018/cina-zastavi-dodavky-lng-do-evropy-expert-vysvetlil-co-to-bude-znamenat-18767884.html

Čína zastaví dodávky LNG do Evropy. Expert vysvětlil, co to bude znamenat

Čína zastaví dodávky LNG do Evropy. Expert vysvětlil, co to bude znamenat

Čínské státní společnosti PetroChina Co, Sinopec a Cnooc Ltd dostaly od Čínské národní komise pro rozvoj a reformy pokyn, aby dále nepřeprodávaly zkapalněný... 18.10.2022, Sputnik Česká republika

2022-10-18T16:35+0200

2022-10-18T16:35+0200

2022-10-18T16:35+0200

názory

čína

evropská unie (eu)

zkapalněný plyn

komentář

expert

rusko

potrubí

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/938/36/9383688_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_ca997b027bab7570915b3ac03798a40c.jpg

Expert na energetiku Ivan Noveský, bývalý první místopředseda ERÚ, v komentáři pro Sputnik vysvětlil, jaké následky bude mít toto rozhodnutí čínského vedení.„Rozhodnutí Číny má několik jasných následků. První věc, bude to znamenat zdražení a zvýšení cen LNG. Druhá věc, bude to znamenat problémy se zásobováním, které máme dnes v Evropě díky tomu, že ruský zemní plyn, který přicházel potrubími z RF… (není k dispozici – pozn. red.). Evropa není nachystaná na to, aby ten plyn byl nahrazen LNG: nejsou na to kapacity na přijímacích LNG terminálech, ani na plynovodech, které vedou po Evropě. To hlavní, čím mě příjemně překvapila Čína: čínská vláda se chová opravdu ve prospěch čínského průmyslu a čínského obyvatelstva. Měla by se tak chovat i každá vláda v Evropě. Je paradoxní, že Čína to umí a Evropa to neumí.”Prodej LNG z Číny „přinesl určitou úlevu“ evropským kupujícím, uvádějí zdroje Bloombergu, ale rychlé doplňování zásobníků plynu evropskými zeměmi a rekordně vysoké náklady na dopravu „snížily atraktivitu opětovné dodávky paliva“ z Číny. Státní společnosti ani samotný čínský regulátor tyto informace nekomentovaly.Agentura se domnívá, že rozhodnutí Číny by mohlo vést k omezení dodávek do Evropy a prohloubit energetickou krizi v regionu v případě studené zimy. Jak uvádí Bloomberg, Čína podepsala velké kontrakty na nákup LNG od řady exportérů, včetně Spojených států, zatímco asijští obchodníci letos část těchto dodávek přesměrovávají do Evropy kvůli „slabé domácí poptávce“.

https://cz.sputniknews.com/20220914/media-balkanske-zeme-erdogana-pozadaly-aby-projednal-s-putinem-dodavky-plynu-18637816.html

čína

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

čína, evropská unie (eu), zkapalněný plyn, komentář, expert, rusko, potrubí