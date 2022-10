Francouzská novinářka promluvila o výhrůžkách, které dostávala po filmu o Donbasu

https://cz.sputniknews.com/20221018/francouzska-novinarka-promluvila-o-hrozbach-ktere-dostavala-po-filmu-o-donbasu-18764293.html

Bonnelová navštívila východ Ukrajiny v roce 2015, a v roce 2016 uvedla dokumentární film Donbas. Letos v únoru se do tohoto regionu vrátila a natočila nový film – Donbas. Po osmi letech.Podle jejích slov probíhalo natáčení od 24. února až do 11. března, na Donbas přijela několik dní před zahájením ruské vojenské speciální operace.Pak se rozhodla zveřejnit film na internetu. Bonnelová zdůrazňuje, že žádný politický podtext ve filmu není – jde výhradně o život pokojného obyvatelstva Donbasu, který sledovala v době svého pobytu tam.Novinářka upozornila na paradox: v roce 2016 byl její první film o Donbasu dokonce promítán v Sorbonně, a v roce 2022 bylo to už nepřijatelné.Bonnelová se také přiznala, že tato cesta ovlivnila nejen její práci, ale i osobní bezpečnost.„Vyvíjel se na mne psychologický nátlak, dostávala jsem hrozby. Proto již dlouho žiji ve stínu. Není to snadné,“ řekla.Nicméně je Bonnelová naladěna optimisticky: podle jejích slov, nedávno se začali na ni obracet kolegové z francouzských médií. „Jsou to většinou novináři z tisku, kteří chtějí pochopit, co se ve skutečnosti děje, a to už osm let“. Nevylučuje také, že bude i nadále natáčet filmy o ukrajinské krizi, aby francouzské veřejnosti ukázala různá hlediska na tyto události.

