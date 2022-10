https://cz.sputniknews.com/20221018/rada-osn-pro-lidska-prava-upozornila-na-zlociny-osu-vuci-ruskym-valecnym-zajatcum-18767623.html

Rada OSN pro lidská práva upozornila na zločiny OSU vůči ruským válečným zajatcům

Rada OSN pro lidská práva upozornila na zločiny OSU vůči ruským válečným zajatcům

Podle zprávy, kterou v úterý zveřejnila komise UNHRC provádějící vyšetřování na Ukrajině, se ukrajinští vojáci dopustili v březnu 2022 minimálně dvou válečných... 18.10.2022, Sputnik Česká republika

„Komise také zdokumentovala dva případy, kdy příslušníci ukrajinských ozbrojených sil mučili, stříleli a způsobovali zranění zajatým vojákům ruských ozbrojených sil, což jsou válečné zločiny. Poté, co ruští vojáci padli do zajetí, získali statut válečných zajatců a byli chráněni v souladu s mezinárodním humanitárním právem,“ je uvedeno v dokumentu.Komise upřesňuje, že v prvním případě v Malém Roganu v Charkovské oblasti mezi 24. a 26. březnem 2022 ukrajinští vojáci úmyslně stříleli třem zajatým ruským vojákům zblízka do nohou a jednoho z nich během výslechu zbili pažbou pušky.„Ve druhém případě poblíž Dmitrovky v Kyjevské oblasti 29. března 2022 ukrajinský voják třikrát vystřelil z bezprostřední blízkosti a zranil již zraněného příslušníka ruských ozbrojených sil. Na videu jsou vidět další nehybní ruští vojáci, včetně jednoho se svázanýma rukama za zády a zjevnou ranou na hlavě, což svědčí o tom, že byl s největší pravděpodobností popraven,“ dodává se v referátu.

