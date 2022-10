https://cz.sputniknews.com/20221018/vinu-za-havarii-na-nord-stream-chteji-svalit-na-rusko-sdelili-v-kremlu-18766500.html

Vinu za havárii na Nord Stream chtějí svalit na Rusko, sdělili v Kremlu

Vinu za havárii na Nord Stream chtějí svalit na Rusko, sdělili v Kremlu

Kreml nepřekvapily první závěry evropských států při vyšetřování události na Nord Stream. To, že výbuchy jsou sabotáž a diverze, řekly ruské tajné služby... 18.10.2022, Sputnik Česká republika

2022-10-18T18:01+0200

2022-10-18T18:01+0200

2022-10-18T18:01+0200

svět

nord stream 2

dmitrij peskov

kreml

havárie

bezpilotní letoun

rusko

írán

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/16376239_0:118:3217:1928_1920x0_80_0_0_c6364f0b9d5027deb847305d5bed0ac6.jpg

„To, že se jedná o sabotáž, diverzi, a to, že k takovému poškození potrubí mohlo dojít jen v důsledku velmi, velmi silných výbuchů, naše speciální služby řekly okamžitě. Navíc to okamžitě řekli specialisté, kteří se přímo věnují provozu a znají všechny technické charakteristiky tohoto potrubního systému,“ řekl Peskov.Tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov také novinářům řekl, že Kreml lituje, že proces vyšetřování teroristického útoku na Nord Stream probíhá za zavřenými dveřmi a bez spolupráce s Ruskem, výsledky vyšetřování evropských zemí jsou přizpůsobovány verzi o tom, že odpovědná za výbuch je Ruská federace, zatímco ruská rozvědka má důkazy o opaku.Upozornil, že vyšetřování jiných zemí vypadá „z pohledu veřejnosti“ tak, jako by bylo přizpůsobováno požadovaným výsledkům.„Tak, jak to vypadá z pohledu veřejnosti, alespoň podle zpráv, které slyšíme z Německa, Francie, Dánska - toto vyšetřování je a priori upravováno tak, aby odpovědnost byla svalena na Rusko. To je absurdní,“ prohlásil Peskov.Zdůraznil, že ruská rozvědka má opačné údaje.Íránské bezpilotní letounyMluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov prohlásil, že nemá informaci o použití ruskými vojsky íránských bezpilotních letounů v průběhu speciální vojenské operace na Ukrajině.Peskov byl během úterní besedy s novináři požádán, aby okomentoval zprávy o tom, že prý Rusko používá íránské drony v operaci na Ukrajině. Novináři se ho zeptali, jestli Ruská federace kupovala drony od Íránu.„Ne, takovou informaci nemáme. Používá se ruská technika, o tom přece víte, s ruskými názvy. Všechny ostatní otázky můžete adresovat na ministerstvo obrany,“ řekl Peskov.

https://cz.sputniknews.com/20221018/plynovody-nord-stream-byly-poskozeny-mohutnymi-vybuchy-oznamila-danska-policie-18765162.html

rusko

írán

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

nord stream 2, dmitrij peskov, kreml, havárie, bezpilotní letoun, rusko, írán