„Kyjevský režim si uvědomuje, že město Záporoží bude určitě osvobozeno a pro ně definitivně ztraceno, a proto začal uplatňovat strategii ‚vrstveného koláče‘, to znamená skrývání se za civilním obyvatelstvem. V jedné budově se tak usazují civilisté a ve druhé ukrajinští militanti a zahraniční žoldnéři. Dělá se to proto, abychom neútočili na pozice ukrajinských jednotek, a také proto, aby následně obvinili naši stranu ze smrti civilistů. Kyjevský režim připravuje městu osud Mariupolu, aby utrpělo co největší škody,“ řekl Rogov.