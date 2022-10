https://cz.sputniknews.com/20221020/media-evropane-si-zacali-uvedomovat-ze-padli-za-obet-strategie-usa-18773507.html

Média: Evropané si začali uvědomovat, že padli za oběť strategie USA

Média: Evropané si začali uvědomovat, že padli za oběť strategie USA

Někteří Evropané si jak se zdá začali uvědomovat, že padli za oběť globální strategie USA, a že v situaci, kdy konflikt na Ukrajině přivedl Evropu na rozcestí... 20.10.2022, Sputnik Česká republika

2022-10-20T19:42+0200

2022-10-20T19:42+0200

2022-10-20T19:42+0200

svět

usa

strategie

evropa

rusko

ukrajina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/753/43/7534342_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_f16a28f754283d8f28e63714b14d90cb.jpg

V příspěvku se dále praví, že „rusko-ukrajinský konflikt fakticky přivedl Evropu na rozcestí, Evropa si může buď zachovat dnešní status následování USA, anebo prosadit sjednocený a zkoordinovaný rozvoj, aby zabránila USA získat výhody ze ztrát EU.V novinovém článku se praví, že přiblížení drsné zimy v Evropě doprovází prudký růst cen paliv a elektřiny, velká inflace a potenciální recese, že některé evropské země sdílejí přání zastropovat veškerý plyn, a nejen malé množství, jež dosud přichází z Ruska.Německo, největší odběratel plynu v EU, a Nizozemí skepticky hodnotí cenová omezení a obávají se, že to může zvýšit poptávku nebo zkomplikovat evropským zemím zajištění dodávek plynu. Na tomto pozadí, píše list, nevedlo poslední úsilí EU v boji s vysokými cenami paliv k tvrdému omezení cen plynu, a návrh EU ve skutečnosti svědčí o tom, že myšlenka cenové intervence naráží na jisté vážné překážky a potíže.Autoři článku zdůraznili, že pokud zastropování cen plynu bude mít za následek úplné zrušení dodávek ruského plynu, může EU zažít v zimě jeho deficit. Nedostatečná nabídka je v podstatě hlavní problém EU a zastropování cen nepomůže snížit poptávku, ale pouze vytvoří riziko snížení dodávek.Znamená to, podle The Global Times, že EU má najít způsob zdržení poptávky v zajištění dodávek, jinak může poptávka překračující nabídku způsobit růst cen.V článku se dále praví, že EU doufala v situaci energetické konfrontace s Ruskem, že USA budou jejím záchrancem, ale ukázalo se, že zkapalněný zemní plyn z USA je mnohem dražší než ruský plyn z plynovodu.Ještě horší je, píše list, že s přiblížením energetické krize stojí výrobní sektor EU na prahu značných změn, o tomto trendu svědčí situace v evropském automobilovém průmyslu. Noviny uvádějí jako příklad zprávu pod názvem Winter is Coming, kterou zveřejnila společnost S&P Global Mobility, a v které se praví, že řetězce dodávek automobilového průmyslu „mohou zažít mocný nátlak” kvůli prudkému růstu cen energie, nebo dokonce výpadky elektřiny.Někteří evropští výrobci aut přesunují s cílem snížení nákladů na energii své výrobní kapacity za hranice regionu, jedním z hlavních směrů jsou USA. Nedávno, píšou autoři článku, několik velkých evropských výrobců aut jako Volkswagen, Mercedes-Benz a BMW oznámili o plánech na zvýšení investic v USA.„Někteří Evropané si zdá se uvědomili, že zjevně padli za oběť globální strategie USA. Evropa je spojena s USA v bezpečnostních otázkách a následuje Ameriku. Washington z toho těží, ale Evropa zažívá potíže v pokračování regionální integrace. Pro Evropu je také stále těžší se stát ekonomickou mocností jako jsou USA,” poukázali autoři článku.

https://cz.sputniknews.com/20221019/kanadsky-novinar-odhalil-metody-prace-ukrajinske-propagandy-18772684.html

https://cz.sputniknews.com/20221020/harabin-z-ukrajiny-sa-stala-teroristicka-organizacia-a-skonci-presne-ako-isil-v-syrii-18773208.html

usa

evropa

rusko

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

usa, strategie, evropa, rusko, ukrajina