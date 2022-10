Měsíc před Mundialem. Jak média straší fanoušky Katarem

https://cz.sputniknews.com/20221020/mesic-pred-mundialem-jak-media-strasi-fanousky-katarem-18773344.html

Přesně za měsíc, 20. listopadu má v Kataru startovat jedna z nejdůležitějších událostí sportovního světa, Světový fotbalový šampionát. 20.10.2022, Sputnik Česká republika

Katar se stal první arabskou zemí v dějinách, které se dostalo cti hostit Mundial, a vynaložil veškeré úsilí, aby se konal na nejvyšší úrovni. Ale západní média vymyslela celou řadu mýtů, jež mají pošpinit organizaci šampionátu ještě před jeho zahájením. Podíváme se, které mýtusy jsou nejpopulárnější, a proč neodpovídají skutečnosti.Tyto mýtusy v západním tisku, zejména evropském, o „hrůzostrašném” světovém šampionátu opakují události před světovým mistrovstvím roku 2018 v Rusku. Západní média se obořila s obviněními na neevropské státy, jež hostí turnaj této úrovně.Jako první začal kritizovat Katar list The Guardian, kterému nevyhovuje konání šampionátu v zimě, jež je pro Katar nejpříznivější roční doba. V článku pod titulkem Chaos rozporů byl Katar obviněn z porušení rozvrhu evropských národních turnajů, což prý pokazí fotbalovou sezonu. Tento mýtus vyvrátil kapitán britské reprezentace a nejlepší kanonýr posledního turnaje Harry Cane. Ve svém komentáři na Twitteru napsal, že turnaj v zimním období jenom zlepší pozice evropských hráčů. Právě v tuto roční dobu a nikoli koncem léta jsou v nejlepší kondici.Dalším důvodem pro pošpinění hostitelské země nadcházejícího Mundialu je v západních médiích porušení práv pracujících. Americký list The Washington Post uveřejnil článek o masové smrti zahraničních dělníků během výstavby stadionu. Avšak po vyvrácení této informace katarským ministerstvem zahraničí byl článek opraven.Katarský ministr zahraničí Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani má za to, že problém zacházení se zahraničními dělníky v Kataru je „hrozně zveličen.” Toto prohlášení bylo učiněno poté, co technický sponzor dánského týmu Himmel Sport vyrobil tři uniformy pro reprezentaci a udělal emblém Dánska a vlastní logo téměř neviditelné na znamení protestu proti porušení lidských práv v Kataru. Prý proto, že přípravy šampionátu připravily o život tisíce dělníků migrantů.Reagoval na demarši dánské reprezentace také organizační výbor světového šampionátu v Kataru:„Rozhodně nesouhlasíme s tvrzením Hummel Sport o tom, že turnaj připravil dělníky o život. Jsme překvapeni tím, jak se naši hosté vyjadřují o našich bezpečnostních a zdravotnických opatřeních pro naše stavbáře. Žádný z 30 tisíc stavbařů, kteří pracovali na výstavbě stadionů, nebyl postižen. Naopak, přípravy na světový šampionát přispěly k vážným reformám v sféře ochrany práv pracovních migrantů.”Jedna z největších falešných zpráv se objevila na sociálních sítích doslova několik týdnů před zahájením Mundialu v Kataru, je to video, které varuje Evropany, aby se například neoblékali jako doma v horkém počasí, aby nefotografovali v mešitách, aby nebyli hluční a nepoužívali neslušná slova, a také nerandili. Záznam je doprovázen textem Katar vás vítá.Ale organizační výbor Světového šampionátu v Kataru označil tuto zprávu za falešnou, a napsal, že ani výbor, ani katarské ministerstvo turistiky nemá s ním nic společného. Což znamená, že v Dauhá nikdo tato doporučení nezveřejnil.Katarský list Al-Sharg zase zanalyzoval útoky na organizaci Mundialu nejen v Kataru, ale také v Rusku, Brazílii a JAR. Vypadá to tedy tak, že Západu nevyhovuje šampionát v žádné zemi jiného táboru.

