https://cz.sputniknews.com/20221020/orban-zkritizoval-plan-ek-na-spolecny-nakup-plynu-18774706.html

Orbán zkritizoval plán EK na společný nákup plynu

Orbán zkritizoval plán EK na společný nákup plynu

Nový plán Eurokomise (EK) na společný nákup zemního plynu není racionální a má být ještě jednou projednán. 20. žíjna to prohlásil maďarský premiér Viktor... 20.10.2022, Sputnik Česká republika

2022-10-20T16:39+0200

2022-10-20T16:39+0200

2022-10-20T16:39+0200

svět

plyn

eu

nákup

viktor orbán

kritika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1027/58/10275861_0:0:2979:1677_1920x0_80_0_0_9a0ba4884137377e21f030a76326b43c.jpg

„Poslední plán Bruselu mně připomíná časy, kdy jsme spolu nakupovali vakcíny. Jde to pomalu a je to drahé. Očekávám opravdové projednání na nadcházejícím summitu Rady Evropy,” napsal politik na Twitteru.Orbán má za to, že zastavení dodávek ruského paliva způsobí v ekonomice evropských zemí problémy.Předtím, 18. října prohlásila hlava EK Ursula von der Leyenová, že země EU potřebují společný nákup plynu. Prvním krokem členských zemí má být návrh na spojení potřeb v plynu, aby byly nalezeny atraktivnější nabídky světových dodavatelů. Pak bude evropským společnostem navrženo, aby společně dobrovolně založily konsorcia a nakupovaly plyn kolektivně, dodala šéfka Eurokomise. Rusko ale má být ze společného nákupu vyloučeno.

https://cz.sputniknews.com/20221020/ozbrojene-sily-ukrajiny-ostrelovaly-dalsi-civilni-objekty-v-donecku-18771183.html

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

plyn, eu, nákup, viktor orbán, kritika