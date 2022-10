https://cz.sputniknews.com/20221020/scholz-uvedl-rizika-eu-ze-zastropovani-cen-paliv-18773929.html

Scholz uvedl rizika EU ze zastropování cen paliv

Scholz uvedl rizika EU ze zastropování cen paliv

Německý kancléř Olaf Scholz varoval před riziky kvůli zastropování cen plynu a ropy, píše Die Welt. 20.10.2022

„Politické zastropování cen vždy souvisí s rizikem, že výrobci budou pak prodávat svůj plyn jinde, v důsledku dostaneme my, Evropané, méně plynu,” přiznal Scholz.Kancléř dodal, že EU potřebuje těsnou koordinaci svých aktivit s ostatními velkými odběrateli plynu jako je Japonsko a Korea, „abychom si navzájem nekonkurovali.”O nutnosti zastropování cen ruského plynu promluvila také hlava Eurokomise Ursula von der Leyenová.Umožní to podle jejího mínění zastavit růst cen elektřiny.Ministři energetiky zemí EU ale nedokázali odsouhlasit zavedení daného opatření, jak sdělil maďarský ministr zahraničí Péter Szijjartó, proti bylo „několik velkých, mocných evropských států.”Prezident Vladimir Putin řekl v komentáři k návrhu na zastropování cen, že Rusko nebude nic dodávat do zahraničí, pokud to bude v rozporu s jeho zájmy. Šéf Gazpromu Alexej Miller ze své strany prohlásil, že tyto jednostranné kroky ze strany EU budou porušením podstatných podmínek smlouvy, což bude znamenat zrušení dodávek.

