„Ukrajina to není země.“ Obyvatel Mariupolu vysvětlil, proč hlasoval pro vstup do Ruska

Obyvatel Mariupolu tvrdí, že lidi hlasovali pro vstup do Ruska, protože Ukrajina není země, ale toto je nějaký druh úplného klaunovství. Podle obyvatele ten, kdo žil na Ukrajině, se v cirkusu nesměje a dodává, že pokud by Zelenskyj sám vládl, pravděpodobně by už dávno všechno skončilo.