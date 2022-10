https://cz.sputniknews.com/20221021/madarsko-se-domohlo-vyjimky-z-cenoveho-stropu-na-plyn-18777205.html

Maďarsko se domohlo výjimky z cenového stropu na plyn

Maďarsko se domohlo výjimky z cenového stropu na plyn

Na summitu EU v Bruselu dosáhlo Maďarsko toho, že budou-li návrhy Evropské komise na zavedení cenového stropu na plyn a na celoevropské nákupy plynu přijaty... 21.10.2022, Sputnik Česká republika

2022-10-21T11:41+0200

2022-10-21T11:41+0200

2022-10-21T11:41+0200

svět

maďarsko

plyn

eu

výjimka

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/956/34/9563459_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e5f1b789f11a63da235d6db0fca83134.jpg

„Domluvili jsme se, že dokonce když bude v Evropě zaveden cenový strop na plyn, neovlivní to dlouhodobé kontrakty, bez nichž nebudou možné dodávky plynu do Maďarska. Jinými slovy, byli jsme osvobozeni od cenového stropu na plyn, a ten už neohrožuje bezpečné zásobování Maďarska plynem,“ napsal Orbán na sociálních sítích.Podle jeho slov dokázalo Maďarsko „zabránit hrozbě“ zastavení dodávek plynu, protože jiné země jeho pozici podpořily. Orbán zdůraznil, že „byla to dlouhá bitva, podařilo se nám ale zájmy Maďarska uhájit“.

https://cz.sputniknews.com/20221020/v-izraeli-promluvili-o-rozhodnuti-ruska-ktere-skoncuje-s--hegemonii-usa-18773115.html

maďarsko

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

maďarsko, plyn, eu, výjimka