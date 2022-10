https://cz.sputniknews.com/20221021/rusko-ztratilo-navzdy-evropsky-trh-ropy-a-plynu-prohlasil-reditel-iea-18777944.html

Rusko ztratilo navždy evropský trh ropy a plynu, prohlásil ředitel IEA

Rusko ztratilo navždy evropský trh ropy a plynu, prohlásil ředitel IEA

Výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatih Birol se domnívá, že Rusko ztratilo navždy evropský trh ropy a plynu a narazí na snížení těžby. 21.10.2022, Sputnik Česká republika

2022-10-21T15:46+0200

2022-10-21T15:46+0200

2022-10-21T15:46+0200

svět

rusko

ropa

plyn

evropa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/18321591_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e44a9a15f93399038f107be99830872a.jpg

„Rusko trpí velké ztráty kvůli snížení dodávek do Evropy, nehledě na vysoké ceny plynu a ropy. A to je teprve začátek, protože pro Rusko je Evropa důležitá – tři čtvrtiny exportu zemního plynu připadalo na Evropu, 55% ropy se také dodávalo do Evropy. Evropa je pro Rusko největším energetickým trhem, velmi důležitým a spolehlivým klientem. Rusko tohoto klienta ztratilo, a ztratilo určitě navždy,“ prohlásil ve vysílání italské televizní stanice Rainews24.Podle slov ředitele IEA se bude Rusko snažit najít si nové klienty, narazí však na logistické a ekonomické problémy, zejména pokud jde o plyn. Birol předpokládá, že pro přesměrování dodávek do Číny bude třeba 10 let.Podotkl, že ruská naleziště jsou složitá z hlediska rozpracování a potřebují technologie a investice. „V budoucnu uvidíme, že se výroba plynu a ropy sníží, protože tyto investice nebudou stačit. Dnes mohu říci, že Rusko prohrává energetickou bitvu, a že pro Rusko to je teprve začátek,“ řekl v závěru výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii.

https://cz.sputniknews.com/20221021/italsky-premier-upozornil-predaky-eu-na-nasledky-jejich-rozporu-18776976.html

rusko

evropa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

rusko, ropa, plyn, evropa