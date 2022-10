https://cz.sputniknews.com/20221022/americky-rozvedcik-uvedl-hlavni-rozdil-ruska-od-ukrajiny-18780123.html

Americký rozvědčík uvedl hlavní rozdíl Ruska od Ukrajiny

Americký rozvědčík uvedl hlavní rozdíl Ruska od Ukrajiny

Rusko má na rozdíl do Ukrajiny energetické nosiče a infrastrukturu, aby v zimě nezmrzlo, prohlásil důstojník rozvědky námořní pěchoty USA ve výslužbě Scott... 22.10.2022, Sputnik Česká republika

2022-10-22T21:49+0200

2022-10-22T21:49+0200

2022-10-22T21:49+0200

svět

ukrajina

rusko

usa

rozdíl

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/12/13496222_0:136:3161:1914_1920x0_80_0_0_70aac831f054278772028afa96400ad2.jpg

„Ti (v Rusku) mají plyn, mají teplo, mají energii, mají elektřinu. Ukrajina jedná z pozice slabosti: nemají nic, zahynou mrazem,“ řekl.Ukrajinci snažně prosili NATO, aby jim poskytla sto tisíc kompletů zimní výstroje, protože OS Ukrajiny to nemají, připomenul Ritter.Přitom podle slov důstojníka je třeba se na tuto situaci podívat v širším kontextu. „Kolik ještě premiérů musí Anglie vyměnit, aby uznala, že britské hospodářské problémy jsou přímo spojeny se sankcemi, které zavedla proti Rusku? Němci to začali chápat, Francouzi to chápou, také Italové, ba i celá Evropa,“ řekl v závěru Ritter.

https://cz.sputniknews.com/20221021/v-britanii-odhalili-detaily-skandalni-demise-trussove-18777809.html

ukrajina

rusko

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

ukrajina, rusko, usa, rozdíl