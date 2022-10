https://cz.sputniknews.com/20221022/byly-oznameny-detaily-vystavby-plynoveho-uzlu-v-turecku-18779614.html

Byly oznámeny detaily výstavby plynového uzlu v Turecku

Byly oznámeny detaily výstavby plynového uzlu v Turecku

Plynový hub v Turecku může být postaven v Thrákii – v nejbližším k Evropě regionu. Řekl Sputniku zdroj z Ankary. 22.10.2022, Sputnik Česká republika

2022-10-22T11:46+0200

2022-10-22T11:46+0200

2022-10-22T11:46+0200

svět

turecko

rusko

plyn

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1128/12/11281278_0:55:2455:1436_1920x0_80_0_0_e976e775e64402bc184920f89b7022ed.jpg

Podle slov spolubesedníka agentury to nejednou prohlásil prezident Turecka Recep Tayyip Erdogan. Thrákie odpovídá myšlence distribuce plynu, která je základem projektu, dodal zdroj.Jak zdůraznil zdroj agentury, hub v Turecku je nutný pro energetickou bezpečnost Evropy, a účastí v projektu nikdo neprohraje.21. října vedoucí analytik Fondu národní energetické bezpečnosti Igor Juškov vysvětlil, že v případě realizace projektu plynového hubu bude moci Turecko zabezpečit ruským plynem celou Evropu. Energetický nosič bude v podobném formátu anonymní, což odstraní řadu politických otázek.12. října v jednání Ruského energetického týdne promluvil prezident Ruska Vladimir Putin o možnosti vytvořit turecký energetický hub pro dodávky paliva na evropské trhy, tento projekt se může stát alternativou plynovodů Nord Stream, na nichž došlo koncem září k diverzi, zdůraznil ruský lídr.Na summitu v Astaně Putin a Erdogan projednali tento projekt detailněji. 14. října turecký prezident prohlásil, že Ankara podnikne veškerá opatření k zajištění bezpečnosti plynového hubu a vyslovil předpoklad, že by mohl být postaven v Thrákii. Šéf Gazpromu Alexej Miller potvrdil, že díky novému tureckému hubu bude možno přesměrovat do členských zemí EU všechny objemy plynu ztracené kvůli teroristickým útokům na plynovodu Nord Stream.

https://cz.sputniknews.com/20221021/byvaly-analytik-pentagonu-prozradil-proc-se-chruscov-a-kennedy-vystrihali-valky-18777508.html

turecko

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

turecko, rusko, plyn