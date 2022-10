https://cz.sputniknews.com/20221022/v-pekingu-skoncilo-jednani-xx-sjezdu-ks-ciny-18779354.html

V Pekingu skončilo jednání XX. sjezdu KS Číny

V Pekingu skončilo jednání XX. sjezdu KS Číny

Dvacátý sjezd Komunistické strany Číny skončil v Pekingu, na závěrečném zasedání v Domě lidových shromáždění schválili delegáti rezoluci podle referátu ÚV KSČ... 22.10.2022, Sputnik Česká republika

2022-10-22T10:22+0200

2022-10-22T10:22+0200

2022-10-22T10:22+0200

svět

čína

sjezd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/16/18779335_0:13:2501:1419_1920x0_80_0_0_3cab147cd79764879e27fff7bf3138ab.jpg

Všechny dokumenty byly schváleny jednohlasně všemi přítomnými poslanci, nikdo se hlasování nezdržel ani nevystoupil proti.Sjezd schválil rovněž složení Ústředního výboru KSČ 20. svolání, a také nové složení Ústřední komise pro kontrolu disciplíny.Definitivní seznamy kandidátů do nového složení Ústředního výboru KSČ a Ústřední komise pro kontrolu disciplíny schválilo na svém zasedání v pátek prezídium sjezdu a předložilo seznam k projednání delegátům. V sobotu ráno se konalo hlasování.V průběhu osmi dnů jednání sjezdu, který byl zahájen 16. října, projednali delegáti referát ÚV KSČ 19. svolání, zprávu o činnosti Ústřední komise pro kontrolu disciplíny 19. svolání, opravy Stanov KSČ, a také zvolili ÚV 20. svolání a Ústřední komisi pro kontrolu disciplíny 20. svolání.Dvacátý sjezd Komunistické strany Číny schválil na závěrečném zasedání v sobotu opravy Stanov KSČ týkající se odporu nezávislosti Tchaj-wanu, uvádí se v rezoluci XX. sjezdu KSČ o návrhu zrevidovaných Stanov KSČ.Čtyři členové Stálého výboru Politbyra ÚV KSČ se nedostali do nového složení Ústředního výboru KSČ 20. svolání. Vyplývá to ze seznamu, který zveřejnila agentura Nová Čína.Uvádí se v ní jména 205 členů strany, v seznamu ale chybí premiér Státní rady Li Kche-čchiang, předseda Všečínského shromáždění lidových zástupců (parlamentu země) Li Čan-šu, předseda Všečínského výboru Lidové politické poradní rady Wang Jang a vicepremiér Státní rady Chan Čeng.Všichni čtyři odejdou do důchodu po zasedání Všečínského shromáždění lidových zástupců v březnu roku 2023.

https://cz.sputniknews.com/20221022/stydim-se-ze-jsme-tomuto-muzi-verili-ukrajinka-vypravi-o-tom-jak-zelenskyj-nesplnil-sliby-18778945.html

čína

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

čína, sjezd