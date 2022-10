https://cz.sputniknews.com/20221022/v-usa-promluvili-o-nazravajicim-problemu-ve-vztazich-s-ukrajinou-18779501.html

V USA promluvili o nazrávajícím problému ve vztazích s Ukrajinou

Životně důležité zájmy Washingtonu a Kyjeva se už neshodují kvůli přání Ukrajiny pokračovat v konfliktu s Ruskem. Prohlásil to pozorovatel portálu The American... 22.10.2022, Sputnik Česká republika

Podle jeho slov Zelenského záměry kontrolovat za každou cenu Krym a Donbas přivádějí k prodloužení konfliktu, a také stále více zatahují do něj USA. I když ukrajinský region nepatřil nikdy do sféry životních zájmů Ameriky.Napsal také, že kvůli podobnému názorovému rozdílu bude souhlas mezi USA a Ukrajinou ohrožen, protože Bílý dům nemá v plánu zničení vztahů s Moskvou.„Náš životní zájem – odvrácení války s Ruskem, které vlastní jaderné zbraně – se může dostat do rozporu se strategickými vojenskými cíly Ukrajiny, tedy s úplným návratem Krymu a Donbasu,“ varoval Buchanan.

