Západ upozornili na nečekaný efekt stropování cen ropy pro Rusko

Západ musí přešetřit politiku protiruských sankcí, které nejenže nesnižují, ale zvyšují příjmy Moskvy, píše australský portál The Conversation. 22.10.2022, Sputnik Česká republika

Rusko si snadno najde zájemce o své suroviny, uvádí se v příspěvku. A ekonomická omezení mají za následek jenom růst cen energetických nosičů a vyvolávají prudký růst inflace v celém světě. V příspěvku se podotýká, že Evropská unie schválila zavedení nových protiruských sankcí, které zahrnují omezení cen ropy. Portál upozornil na to, že cílem sankcí je oslabit schopnost Moskvy provádět speciální operaci a omezit jí přístup k financování nezbytnému pro tuto operaci.Avšak protože jsou i nadále země, které chtějí kupovat ruské naftové výrobky, tyto sankce jenom zvyšují, a nikoli snižují příjmy Ruska, podotýká The Conversation.Sankce proti Rusku mají zadržující vliv na významný mezinárodní zdroj energie, kriticky důležité kovy a minerály, vyvolávají nedostatek neobnovitelné a zelené energie, a také zvyšují inflaci. S ohledem na roli, kterou hraje Rusko v dodávkách energetických nosičů, se může světová ekonomika ocitnout na prahu jedné z největších v dějinách převratných událostí v oblasti zásobování energií, píše v závěru The Conversation.

