Sarkozy odhalil nepříjemnou pravdu o akcích Evropy vůči Ukrajině

Exprezident Francie Nicolas Sarkozy učinil několik prohlášení o úloze Paříže v pokusech o urovnání ukrajinské krize. Bývalý prezident má za to, že EU... 23.10.2022, Sputnik Česká republika

V rozhovoru pro francouzské noviny Le Journal du Dimache Sarkozy prohlásil, že Francie a celá Evropská unie měla politické problémy při pokusech o konstruktivní projednání složité situace na Ukrajině. Sarkozy připomněl, že v roce 2008 byl to právě on, kdo spolu s Angelou Merkelovou odmítl Ukrajině vstup do NATO, protože měl za to, že by Moskva zhodnotila opačný vývoj událostí jako provokaci.Sarkozy zkritizoval postoj evropských institucí v ukrajinské otázce a zdůraznil, že pochybuje o legitimitě rozhodnutí Eurokomise, která má vykonávat jenom administrativní funkce EU.Bývalý francouzský prezident ocenil přitom připravenost Emmanuela Macrona kontaktovat s Moskvou.„Prezident Macron se chová naprosto správně, když chce udržovat styk s Vladimirem Putinem. Jak zastavit konflikt, když nebudeme mluvit s jeho účastníky? Mnozí si nejen přejí rozpoutat válku, aniž by ji zahájili, ale také se pokoušejí zastavit krizi, aniž by se obrátili na její hlavní hrdiny. Je to nakonec příliš komplikované! Slova mají význam a proto musíme být opatrní s jejích použitím. Když říkáme, že nebudeme mluvit s Ruskem, dokud je u moci Putin, je to totéž, jako kdybychom žádali změnu režimu v Moskvě,” řekl Sarkozy.

