Z Turecka se stává velký plynový uzel, prohlásil Erdogan

Z Turecka se stává velký plynový uzel, prohlásil Erdogan

Turecko se mění ve velký plynový uzel, do kterého vkládají naděje různé země, prohlásil turecký lídr Recep Erdogan. 23.10.2022

2022-10-23

Erdogan podrobil kritice oponenty Ankary, jež od počátku vyzývají k odmítnutí vyvážené politiky v ukrajinské krizi. V projevu na odhalení řady objektů v provincii Malatya turecký lídr řekl, že by odmítnutí dialogu s jednou z konfliktujících stran postavil Turecko do jedné řady s evropskými státy, které zažívají dnes energetickou krizi.Hlava státu poznamenal, že se „Turecko stává velkým plynovým uzlem, do kterého vkládají (v zahraničí) naděje.”

