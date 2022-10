https://cz.sputniknews.com/20221024/staty-eu-jsou-nuceny-zahajit-zavody-ve-zbrojeni-prohlasil-predseda-evropske-rady--18786538.html

Státy EU jsou nuceny zahájit závody ve zbrojení, prohlásil předseda Evropské rady

Předseda Evropské rady Charles Michel přiznal, že státy Evropské unie jsou nuceny zahájit závody ve zbrojení kvůli událostem na Ukrajině, a doufá, že získávání... 24.10.2022, Sputnik Česká republika

„Obávám se, že nemáme na vybranou kvůli (speciální operaci)... Jako Evropané musíme nést odpovědnost za bezpečnost našich občanů, příštích generací. Není to příjemné, ale nežijeme v ideálním světě,” řekl Michelv pondělním rozhovoru pro francouzskou rozhlasovou stanici France Inter.Odpověděl na otázku, jestli se neobává nových závodů ve zbrojení poté, co takové státy jako Německo, Polsko a Litva prohlásily, že značně zvýšily obranný rozpočet a nákup zbraní,a to i odzemí, které nejsou členy EU.Michel dále řekl, že EU pokračuje v práci na mechanismu společných nákupů v obranné sféře. Přiznal však, že nákup zbraní za hranicemi EU může být „promarněnou šancí” pro posílení evropské koordinace v obranné sféře.„Musím přiznat, že řada návrhů v této sféře nejde ve směru, v jakémby to mělo podle mého názoru být,” řekl Michel. Poznamenal rovněž, že země EU „příliš dlouho spoléhaly na USA v zajištění své bezpečnosti”.

