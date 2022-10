https://cz.sputniknews.com/20221024/ukrajinska-media-informovala-o-planech-vlady-zahajit-masovou-mobilizaci-v-zemi-18787573.html

Ukrajinská média informovala o plánech vlády zahájit masovou mobilizaci v zemi

Ukrajinská média informovala o plánech vlády zahájit masovou mobilizaci v zemi

Na Ukrajině plánují zahájit masovou mobilizaci kvůli ohlášené částečné mobilizaci v Ruské federaci, Kyjev se obává početní výhody ruské armády na frontě... 24.10.2022, Sputnik Česká republika

2022-10-24T16:12+0200

2022-10-24T16:12+0200

2022-10-24T16:12+0200

svět

ukrajina

média

mobilizace

vláda

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/288/95/2889516_0:5:3049:1720_1920x0_80_0_0_08f5fa47e85b4a3453d0b73c8f8d5d15.jpg

„Oficiálně je na Ukrajině vyhlášena všeobecná mobilizace od 24. února. Ale ve skutečnosti zatím u nás žádná všeobecná mobilizace nebyla... Vzhledem k našim omezeným možnostem organizovat a vyzbrojovat nové jednotky nebylo potřeba hromadných odvodů. Nyní se však situace mění. Rusko zahájilo mobilizaci,“ uvádí novinový článek na kanálu Telegram.Podle informací zdroje je nyní Kyjev vlastně poprvé konfrontován s nutností zahájit masovou mobilizaci a povolat „statisíce lidí, kteří mají vojenskou povinnost“. Zdroj tvrdí, že vojenské správy kvůli chybějící řádné evidenci osob s vojenskou povinností nemají „skutečné seznamy“, na jejichž základě by bylo možné provést všeobecnou mobilizaci. Dříve se mobilizace prováděla prostřednictvím velkých podniků, „na vesnicích a v malých městech, kde jsou všichni muži na očích“, a nebyla masivní. Upozorňuje, že pokud Rusko v příštích měsících povolá 300 tisíc vojáků, kteří přijdou na území Ukrajiny, „zruší to naši početní výhodu na frontě a umožní Rusům vytvořit vrstvený obranný systém“.„Proto se mluví o rozdávání předvolání na ulicích. Ne proto, aby byli okamžitě povoláni do armády, ale aby bylo zaevidováno co nejvíce mužů, kteří pak mohou být v případě nutnosti mobilizováni. Řešit to (otázku evidence – pozn. red.) je v každém případě třeba v nejbližší budoucnosti, protože jinak plány zvýšené mobilizace bude velmi těžké splnit,“ dodal zdroj.

https://cz.sputniknews.com/20221004/ministr-obrany-rf-sojgu-do-os-rf-se-dostavilo-pres-200-tisic-povolanych-v-castecne-mobilizaci-18720006.html

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

ukrajina, média, mobilizace, vláda