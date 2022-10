https://cz.sputniknews.com/20221025/havel-prioritou-vlady-ma-byt-pomoc-cechum-abychom-mohli-pomahat-druhym-musime-nejprve-pomoci-sobe-18789293.html

Havel: Prioritou vlády má být pomoc Čechům. Abychom mohli pomáhat druhým, musíme nejprve pomoci sobě

Současná protikrizová opatření vlády se týkají domácnosti a části podniků, zatím chybí zastropování cen energií pro průmysl. Výhrady ke krokům vlády proti... 25.10.2022, Sputnik Česká republika

Přiblížil cíle protestu 28. 10, který mimo jiné apeluje na zahájení mírových jednání.Pane Havle, od doby zářiové demonstrace vláda schválila zastropování cen energií u distributorů a kompenzace dodavatelům a konečným spotřebitelům ve výši 130 mld. Nakolik jsou tyto kroky účinné?Jiří Havel: Vláda skutečně schválila zastropování cen. Velkým problém je, že bude zastropována nikoliv u dodavatele, ale u odběratele. Rozdíl mezi zastropovanou cenou, která je ve výši 240 eur za Mw/h a skutečnou burzovní cenou, hradíme ze státních peněz. Tyto ceny jsou jedny z nejvyšších ve střední Evropě. Cena energií na burze navíc prožívá výkyvy. Proto se může stát, že půjde o desítky až stovky miliard, které zaplatíme navíc ze státního rozpočtu. Vzhledem k současné podobě opatření není nikdo schopen určit, kolik bude ve skutečnosti činit rozdíl mezi zastropovanou a burzovní cenou. O tento rozdíl se zvýší náš státní dluh.Výše zmíněná částka 240 eur za Mw/h je dvojnásobkem toho, co chceme my. My požadujeme zastropování na částce 100 euro, což je zhruba cena za kterou prodává ČEZ elektřinu dlouhodobě. Tato částka se skládá z nákladů a přiměřeného zisku ČEZu. Kdybychom elektřinu za tuto cenu zastropovali u dodavatele, byla by to finální cena, jakou by za Mw/h platil český občan. V našem návrhu jde o zastropování jak pro domácnosti, tak pro průmysl na dobu dvou let.Vhodnou variantu využívají na Slovensku. Cena je tam zafixována na úrovni 62 euro za Mw/h.Řada odborníků hovoří o tom, že buď vláda svou antikrizovou politikou podpoří český průmysl, nebo občany, konečné spotřebitele energií. Skutečně se tyto dvě skupiny navzájem vylučují nebo je možné je podporovat vyváženým způsobem?Nyní jsou zastropované pouze ceny pro konečné spotřebitele energií (domácnosti, malé a střední podniky, veřejné instituce), nikoliv pro průmysl. Pokud nedojde k zastropování cen elektřiny pro průmysl, ten ztratí svou konkurenceschopnost kvůli vysokým vstupům právě v podobě cen energií. To se okamžitě odrazí v ceně výrobků a služeb.Když jsem se setkal s některými podnikateli z různých oborů, zjistil jsem, že jsou nyní nuceni nakupovat plyn a elektřinu za spotové ceny na burze. Neví, jak na tom budou ani v blízkém časovém horizontu, protože spotová cena se mění. Někteří už začínají propadat panice, protože doufali, že vláda premiéra Fialy nenechá nikoho padnout a problém vyřeší, ale místo toho slyší, že si máme plést svetry a nosit raději dva. Veškeré výroky naší vlády jsou pouze prázdnými sliby a falešnými proklamacemi. Vláda skutečně nedělá vůbec nic, aby tuto situaci zachránila.Česká vláda schválila plán humanitární a hospodářské pomoci Ukrajině 500 miliony korun v období mezi lety 2023 až 2025. Částka by se měla opakovat každý rok. Přitom podle Ministerstva financí schodek rozpočtu pro příští rok již nyní činí 270 mld. Kč. Do jaké míry by pomoc Ukrajině měla být prioritou vlády? Může schodek podle Vás alespoň částečně pokrýt daň z mimořádných zisků energetických společností ČR?Hlavní prioritou vlády by měla být pomoc českým občanům a českým společnostem. Abychom mohli pomáhat druhým, musíme nejprve pomoci sami sobě.Naše společnost si dále dostatečně neklade otázku, od koho odebírá plyn Ukrajina. Samozřejmě že i nadále odebírá plyn od Ruska, a to za rozumné ceny. Ptejme se tedy, proč my musíme odebírat ruský plyn za absolutně drakonické ceny poté, co je takzvaně „ideologicky“ očištěn od německé strany? Proč je naše elektřina, kterou vyrábíme velmi levně, prodávána na Lipskou burzu za nízké ceny a my jsme nuceni si ji nakupovat zpět za naprosto nehorázné ceny? To samozřejmě nedává smysl.Vláda premiéra Fialy je neschopna zajistit občanům energie za rozumné ceny a nechává je doslova padnout. V tuto chvíli není žádný prostor pro pomoc Ukrajině. Nemůžeme přece pomáhat tak, aby nás to zničilo.Jak by podle Vás měla jednat vláda v otázce pomoci Ukrajině?Pomoc Ukrajině spatřuji ve snahách o mírové řešení. Tak, aby válka co nejdříve skončila, aby se ukrajinští občané mohli vrátit zpět do své země a začít s její obnovou. Místo toho abychom se podíleli na deeskalaci konfliktu, jsme svědky naprosto nehorázných reakcí, zejména ze strany ministryně obrany paní Jany Černochové, předsedkyně sněmovny Markéty Pekarové a dalších veřejných osobností, které nosí na tričku nadpis F*ck you Putin. To je naprosto nepřípustné. Vrcholový vládní politik, navíc ministryně obrany, nesmí takto provokovat jadernou velmoc. Proto máme oprávněné obavy, hlavně z války. Naše vláda z nás dělá úmyslně primární terč.Následující demonstrace bude proto věnována mimo jiné i potřebě míru. Obyčejní lidé nechtějí válku, obyčejní lidé jsou do ní vždy vmanipulováni cizími mocnostmi. Chceme, aby vláda okamžitě změnila svou rétoriku a začala jednat mírově, obzvlášť teď, když jsme předsednickou zemí Evropské unie. Pan Fiala by měl okamžitě začít mírová jednání, aby mezi všemi členskými zeměmi byla shoda pro deeskalaci konfliktu. Místo toho se nyní stáváme válečnými štváči.Měli bychom jednat s RF kvůli energiím, protože v Evropě nastane období temna a dojde k rozpadu. Další prodlení by zlikvidovalo naše hospodářství: způsobilo by to stagflaci a možnou hyperinflaci, zvýšila by se nezaměstnanost. Těžko nyní říct, co dalšího by bylo způsobeno následným dominovým efektem. Dochází nám čas, protože Nord Stream 1 a 2 je po jeho poškození výbuchem nefunkční. Jedinou cestou, kterou lze do České republiky ve velmi omezené míře dostat plyn, je South Stream.Je současná zahraniční politika ČR mimo jiné dána členstvím v Severoatlantické alianci?Samozřejmě že ano. Součástí NATO jsou skoro všechny západní země, včetně České republiky. Divím se, proč zrovna Česká republika je tím největším válečným štváčem. Jiné státy svůj vztah k Ruské federaci neeskalují. Například Rakousko je naprosto neutrální, nedovolilo ani přejezd vojenských jednotek přes své území. Vláda premiéra Petra Fialy neustále podniká kroky, kterými nás zatahuje do konfliktu a podněcuje reakci protistrany. Velmi pravděpodobně jsme byli vybráni pro naprostou destrukci naší země. Možná je to proto, že státy jako Slovensko, ČR, Polsko jsou slovanské země a někdo má zájem postavit i tyto slovanské národy proti Ruské federaci.Zároveň si myslím, že hlavním důvodem, proč máme jedny z nejdražších cen energií v Evropě, úzce souvisí se soukromým vlastnictvím. Česká republika má jako jedna z mála zemí EU nejvyšší podíl soukromého vlastnictví v nemovitostech. Zhruba 80 % občanů naší země vlastní dům nebo byt. V západoevropských státech bydlí spousta lidí v pronajatých domech, které vlastní velké fondy. My Češi jsme pověstní tím, že dokážeme šetřit na horší časy, na rozdíl od některých západních států nebo jižních států, kde panuje spíše přístup „žij dnes, zítra bude zítra“. Češi a Slováci ale i Poláci používají „selský rozum“ a mají spořivou povahu. Pokud můžeme, odkládáme si část peněz na horší časy. Možná proto se globalisté snaží nás o všechny úspory připravit před tím, než budou chtít zahájit frontální útok na naše nemovitosti.To jsou určité souvislosti, které vyplývají z aktuálního dění. Jsem zároveň optimistou. Všechno se bude odvíjet od toho, jestli se nám podaří naši vládu donutit k demisi a zahájit nejprve mírová jednání a následně stabilizovat ceny energií. Chceme také udělat vše proto, abychom po přechodné vládě odborníků zde mohli mít vládu, která bude zvolena spravedlivě ve svobodných volbách. Aby se tak stalo, je nutné učinit změny volebního systému, nastavit rovná pravidla propagace politických stran, aby všechny strany dostaly odpovídající prostor v médiích.Iniciativa Česká republika na 1. místě iniciovala petici na odvolání vlády prezidentem a za vypsání předčasných parlamentních voleb. Je tento požadavek reálný z pohledu práva a je tento krok vhodný uprostřed současné energetické krize?Petice odkazuje na článek 62, bod a) Ústavy České republiky, kdy prezident má možnost a právo odvolat vládu. Samozřejmě, že pan prezident a vláda zdůrazňují, že k tomu musí mít souhlas vlády. My jsme stejně jako ústavní právník Jan Kudrna přesvědčeni, že nastaly takové důvody, aby prezident vládu odvolal. Myslíme si, že tato vláda ztratila svou legitimitu, protože byla zvolena s úplně jiným programem, než který realizuje teď. Tato vláda jde proti celistvosti a svrchovanosti naší země a úmyslně poškozuje naše ekonomické zájmy. Prvním důvodem je, že tato vláda podporuje válku. Naše vláda poslala na Ukrajinu zbraně v hodnotě 47 mld. korun.Podobný precedens se udál už v roce 2000, kdy tehdejší prezident Václav Havel jmenoval guvernéra a viceguvernéra ČNB bez spolupodpisu vlády (Čl. 62 Ústavy, bod k). Na základě nálezu Ústavního soudu na to měl pan prezident plné právo.Když nastupuje nový prezident do úřadu, skládá slib, že bude jednat v zájmu občanů. Ten slib zní: „Slibuji věrnost České republice, slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákon, slibuji na svou čest, že svůj úřad budu zastávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí“. Ve skutečnosti jsou veřejné instituce nesvobodné a nacházejí se pod vlivem zájmových skupin z Česka a hlavně ze zahraničí. Jsou to politické strany, parlament, média ale i lobbisté a česká televize. Funkcionáři těchto institucí jsou provázáni se zahraničními neziskovými organizacemi, i s těmi, které u nás oficiálně nebo neoficiálně působí. Ze strany institucí by se jednalo o velezradu, protože to, co dělají, je hrubým porušením ústavního pořádku. Jednají tedy proti zájmu lidu.

