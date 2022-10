https://cz.sputniknews.com/20221025/orban-obvinil-nemecko-ze-zasahovani-do-vnitrnich-zalezitosti-madarska-18789103.html

Orbán obvinil Německo ze zasahování do vnitřních záležitostí Maďarska

Orbán obvinil Německo ze zasahování do vnitřních záležitostí Maďarska

Maďarsko si nenechá líbit zasahování do svých vnitřních záležitostí a tradičních hodnot ze strany Německa a zve k sobě Němce, jimž jsou tyto hodnoty drahé... 25.10.2022, Sputnik Česká republika

„Pevně věříme, že německé problémy mají řešit Němci. Byli bychom šťastní, kdyby také Němci dospěli k závěru, že řešení maďarských problémů je věc samotných Maďarů, kteří tu žijí. Zasahování Německa do vnitřních záležitostí Maďarska, ať už bezprostředně, nebo prostřednictvím institucí EU, nabylo v poslední době obrovského rozsahu,“ řekl Orbán.Ve srovnání se SRN je nyní Maďarsko „ostrůvkem míru a svobody“, tvrdí politik, zatímco v Německu „vládne liberální hegemonie“ a jediný uznávaný narativ.„My Maďaři jsme národ svobodymilovný. Nemáme vůbec rádi, když nám někdo zvenčí předepisuje, jak máme žít. Německá levice chce dnes nám diktovat pomocí Evropského parlamentu, jak máme žít a co si máme myslet o migraci, genderismu, národu, rodině, atd. A přitom se to jich vůbec netýká. To je naše věc,“ zdůraznil Orbán.Politik přiřadil k přívržencům podobných „levicových“ idejí všechny vládnoucí strany Německa a obvinil tuto zemi a kolektivní Západ z politiky dvojího metru.„Vyzýváme Němce a jiní západní Evropany, aby k nám přijížděli. V příštích 10 až 20 letech bude k nám přijíždět stále více lidí, kteří by chtěli žít s námi, protože Maďarsko je bezpečná a křesťanská země, která si uvědomuje své tradice,“ řekl v závěru.Maďarský premiér Orbán vykonal 10. října pracovní návštěvu Berlína, kde jednal s kancléřem SRN Olafem Scholzem.V rozhovoru pro Budapester Zeitung Orbán prohlásil, že Evropě nyní chybí mírotvůrce podobného bývalé kancléřce SRN Angele Merkelové, a že nynější šéf německé vlády Olaf Scholz je ve srovnání s ní spíše slabým státníkem.„To je velké neštěstí pro Evropu, že kancléřka Angela Merkelová podala demisi právě v okamžiku, kdy se situace na Ukrajině znovu vyostřila. Žádný jiný politik zocelený šestnáctiletou vládou by nemohl vystupovat (v této otázce) ze strany Německa,“ řekl Orbán.

