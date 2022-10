https://cz.sputniknews.com/20221026/byvaly-prezident-moldavska-prohlasil-ze-se-v-zemi-nastoluje-diktatura-18795355.html

Bývalý prezident Moldavska prohlásil, že se v zemi nastoluje diktatura

Bývalý prezident Moldavska prohlásil, že se v zemi nastoluje diktatura

Moldavské úřady nastolují v zemi diktaturu, protože všechny mocenské orgány jsou řízeny představiteli vládnoucí strany Akce a solidarita, a s opozicí se... 26.10.2022, Sputnik Česká republika

„Je třeba uznat, že v průběhu posledního roku po mimořádných parlamentních volbách, kdy získala strana Maji Sanduové parlamentní většinu a kontrolu nade všemi mocenskými orgány, nastoluje se v Moldavsku diktatura. Je třeba to uznat otevřeně, dochází k tomu za mlčenlivého souhlasu evropských a amerických partnerů. Vzniká dojem, že jim dali carte blanche, aby zničili opozici v naději, že v příštích volbách už prostě nebude,“ řekl Dodon.Podle jeho slov se trestní řízení proti představitelům opozice „řinou proudem“. „Pokusí se pak samozřejmě zakázat některé opoziční politické strany, to jim ale nepomůže, protože nespokojenost, která tu je, se v každém případě projeví. Bude-li zakázána jedna strana, objeví se jiná, a nebudou moci dosáhnout toho, aby zůstala jen jedna strana, jak tomu bylo v SSSR, a jde přece o pravicovou stranu, jejíž antirating již dosahuje 70%,“ podotkl bývalý prezident.V Moldavsku pokračují již přes dva měsíce protestní akce. Podle informace opozice se jich účastní kolem 100 tisíců lidí. Pro republiku s počtem obyvatel 2,6 milionu to není málo. Lidé žádají, aby byla zformována vláda lidové důvěry, a aby byla Maia Sanduová pohnána před soud.Lidé v zemi jsou pobouřeni prudkým růstem cen. Podle oficiálních údajů přesáhla inflace 33 procent, a podle neoficiálních se přiblížila 40%. Lidé z toho obviňují prezidentku, vládu, a také stranu Akce a solidarita, které má parlamentní většinu.Předseda okresu Orhei Dinu Curkanu poukazuje na to, že kvůli protiruské zahraniční politice nemají farmáři kam prodávat své výrobky. Trh, který se utvářel po desetiletí, je zničen, a alternativa není. Moldavští výrobci zemědělské produkce nejsou schopni konkurence v EU.

