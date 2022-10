Ještě víc se svlékat nemůžeme, řekl vrchní velitel litevské armády ohledně dodání zbraní Ukrajině

„Je třeba si uvědomit, že my také máme své závazky v rámci NATO. My jsme přesně určili jednotky, které poskytujeme pro NATO. To musí zahrnovat prostředky vedení palby z pokrytí opevněných pozic anebo polní dělostřelectvo, manévrové jednotky s palebnou silou a protivzdušná obrana pro poskytnutí podpory coby přijímací strana,” sdělil litevský generál.