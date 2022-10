https://cz.sputniknews.com/20221026/ministr-obrany-ukrajiny-oznacil-svou-zemi-za-polygon-pro-zkousky-zbrani-a-vyzval-k-dalsim-dodavkam-18795071.html

Ministr obrany Ukrajiny označil svou zemi za polygon pro zkoušky zbraní a vyzval k dalším dodávkám

Ministr obrany Ukrajiny označil svou zemi za polygon pro zkoušky zbraní a vyzval k dalším dodávkám

Ukrajina se stala polygonem pro zkoušky různých druhů zbraní, prohlásil ministr obrany této země Oleksij Reznikov v rozhovoru pro portál Politico. 26.10.2022, Sputnik Česká republika

2022-10-26T19:28+0200

2022-10-26T19:28+0200

2022-10-26T19:28+0200

svět

ministerstvo obrany

ministr

ukrajina

dodávky

zbraně

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/1c/17844708_0:0:2965:1668_1920x0_80_0_0_1a0564e7eb63d32c5168f8e035a8506c.jpg

Bojové akce přirovnal k „závodům mezi systémy zbraní“. Ministr také dodal, že očekává od západních zemí dodávky tanků a letadel.„Pohlížím velmi optimisticky na to, že se v budoucnu budou možná dodávat tanky Abrams a že stíhačky F-16, F-15 nebo švédské Gripeny budou také dostupné,“ řekl Reznikov.Vysvětlil, že evropské země vyrábějící tanky „budou čekat na kladné politické rozhodnutí z USA“, než začnou dodávat své výrobky Kyjevu.Greg Hayes, generální ředitel americké zbrojní společnosti Raytheon Technologies dnes prohlásil, že odborníci již rozmísťují na Ukrajině dvě zařízení protivzdušné obrany NASAMS. Dodal přitom, že vláda USA schválila dodávky jen tohoto systému, o systému PVO Patriot zatím není řeč, i když jednání o tom probíhají pravidelně.Moskva nejednou vystoupila proti zásobování Ukrajiny západními zbraněmi a zdůrazňovala, že to jenom prodlužuje konflikt. Jak upozornil ministr zahraničních věcí RF Sergej Lavrov, jakékoli náklady se zbraněmi pro Kyjev se stávají zákonnými terči pro ruské vojáky.Rusko provádí od 24. února speciální vojenskou operaci za účelem demilitarizace a denacifikace Ukrajiny. Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, kteří byli v průběhu osmi let vystaveni ponižování a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Před ruskými ozbrojenými silami stojí úkol osvobodit Donbas a zaručit bezpečnost Ruska.

https://cz.sputniknews.com/20221025/na-ukrajine-dali-steinmeierovi-darek-se-zajimavou-narazkou-18791673.html

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

ministerstvo obrany, ministr, ukrajina, dodávky, zbraně