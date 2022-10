https://cz.sputniknews.com/20221026/polsko-se-chysta-zprisnit-pravidla-tykajici-se-pomoci-uprchlikum-z-ukrajiny-informuji-media-18792729.html

Polsko se chystá zpřísnit pravidla týkající se pomoci uprchlíkům z Ukrajiny, informují média

Polská vláda pracuje na zavedení změn v zákonech o pomoci ukrajinským uprchlíkům, uvádí Dziennik Gazeta Prawna. 26.10.2022, Sputnik Česká republika

Podle novinových údajů budou uprchlíci z Ukrajiny povinni obdržet PESEL (individuální osobní číslo) a při registraci budou vyžadovány fotografie. Plánuje se také zrušit udělování povolení k dočasnému pobytu občanům Ukrajiny ve zjednodušeném režimu, rozšířit seznam prací, které mohou uprchlíci vykonávat.Mezi další rozhodnutí patří „zavedení právního základu k tomu, aby orgán sociálního pojištění dostával z registru pohraniční služby datum a historii překročení hranice občanem Ukrajiny, tedy jak datum každého vjezdu, tak i odjezdu z Polska, a to za účelem vyloučení případů neoprávněného pobírání dávek,“ píší noviny.Tato norma je vyžadována v souvislosti s narůstající praxí, kdy občané Ukrajiny přijíždějí do Polska, dostanou dávky a poté zemi okamžitě opouštějí.Od začátku ruské speciální operace dorazilo do Polska z Ukrajiny více než sedm milionů lidí a více než pět milionů jich opět odjelo. Po získání statutu uprchlíka v Polsku mají právo na širokou škálu pomoci, včetně finanční.Polský premiér Mateusz Morawiecki, který se dnes v Berlíně účastní konference o Ukrajině, uvedl, že Polsko vydalo na dodávky zbraní Ukrajině asi 1 % svého HDP.Polský HDP v roce 2021 činil asi 673 miliard dolarů. Již dříve polské úřady informovaly o dodávkách tanků, samohybných houfnic, MANPADS, dronů, munice, náhradních dílů pro letadla a další vojenské techniky na Ukrajinu.„Polsko je druhým největším dárcem pro ukrajinskou armádu. 1 % našeho HDP bylo převedeno na finanční, humanitární a vojenskou podporu Ukrajiny, pokud mluvíme o dodávkách zbraní,“ řekl Morawiecki, jehož projev vysílala Polská televize.

