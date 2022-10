https://cz.sputniknews.com/20221026/spinava-bomba-co-to-je-a-v-cem-spociva-jeji-nebezpeci-18798334.html

„Špinavá" bomba: co to je a v čem spočívá její nebezpečí

„Špinavá“ bomba: co to je a v čem spočívá její nebezpečí

„Špinavá" bomba je jaderná zbraň s nízkou výtěžností, obsahující radioaktivní izotopy a konvenční výbušnou náplň. Když taková bomba vybuchne, škody nepocházejí... 26.10.2022

V pondělí Igor Kirillov, náčelník jednotek pro radiační, chemickou a biologickou ochranu ruských jednotek, řekl, že práce na vytvoření „špinavé“ bomby Ukrajinou jsou v závěrečné fázi, Kyjev plánuje realizovat provokaci a obvinit z toho Rusko.Co znamená tato podomácku vyrobená jaderná zbraň a čím je nebezpečná, se dozvíte v článku Sputniku.Proč je bomba „špinavá“„Když hovoříme o ‚špinavé‘ bombě, nemluvíme o jaderném výbušném zařízení, ale o obyčejném konvenčním výbušném zařízení, kolem něhož se nachází radioaktivní odpad. Radioaktivní látka je tak explozí rozptýlena po obvodu a území se stává neobyvatelným. To je způsob, jak provést radioaktivní zamoření, jako je například nyní v Černobylu,“ vysvětlil profesor Akademie vojenských věd Vadim Kozjulin.Tato metoda eliminuje faktor jaderného výbuchu a nedává takovou tlakovou vlnu jako při zásahu jadernou bombou, ale znečišťuje vše kolem. Radioaktivní kontaminace a nemoc z ozáření budou po výbuchu ohrožovat všechny lidi v zasažené oblasti.Ničivá „nádivka“ do bombyJako „náplň“ do „špinavé“ bomby může Ukrajina použít cokoliv, co má alespoň trochu radiace. Od prvků zdravotnické techniky až po sklady jaderného odpadu.Materiálu k vytvoření provizorní jaderné bomby je na Ukrajině podle něj dostatek: tři fungující jaderné elektrárny, které mají devět nádrží vyhořelého paliva, plus jaderná elektrárna Černobyl, kde se nachází uran i plutonium. Nedávno byla také vytvořena společnost Vektor, která se zabývá zpracováním radioaktivního odpadu. A samozřejmě tři pohřebiště - Burjakovka, Rossocha a Podlesnyj, která pojmou více než 50 tisíc metrů krychlových radioaktivního odpadu.„Tento výbuch není nutné organizovat ve skladu radioaktivního odpadu. Vezměme si například obyčejné palivové tyče (hlavní prvek aktivní části reaktoru – pozn. red.), které jsou obvykle zakopány, nebo mohou posloužit k vytvoření „špinavé“ bomby. Je položena silná nálož konvenční výbušniny, může to být cokoliv, a obklopena těmito palivovými kuličkami, které se rozptýlí a vytvoří radioaktivní mrak, který bude vítr roznášet po území. A tak vznikne zóna nevhodná pro život lidí,“ vysvětlil profesor.Nelítostná provokaceRuské ministerstvo obrany upozornilo, že v současné situaci může být samotná exploze, a dokonce i jen práce na „špinavé“ bombě použita jako provokace k obvinění Ruska z použití radioaktivních zbraní. Tato provokace bude stát znečištění některé části území Ukrajiny, možná i smrt Ukrajinců. To vše s jediným cílem – upoutat pozornost.Šoumeni potřebují publikum. Kyjevský režim se nestydí obětovat lidi kvůli zhlédnutí a vysílání na zahraničních televizních kanálech. Nový éter je další tranší pomoci od soucitné Evropy.„Zájem o dění na Ukrajině ve světě klesá a teoreticky je to způsob, jak ho osvěžit. Protože fráze ‚radioaktivita‘ a ‚jaderná hrozba‘ vždy vyvolávají ve světě vážné obavy,“ řekl Kozjulin.Dobrou zprávou je to, že podle názoru odborníka je možné i kontaminovaná místa vyčistit. Je to drahý, ale řešitelný problém.Simulovat incidentPokus předem obvinit Rusko z již plánované provokace má řadu nedostatků. Například vojenští divadelní režiséři v Kyjevě nevzali v úvahu skutečnost, že Rusko má dostatek vlastních jaderných zbraní a nemusí používat improvizované „špinavé“ bomby. Mohou proto podle profesora rozehrát scénář údajného úderu na jaderný objekt.Podle názoru politologa Andreje Nikiforova západní páni současného kyjevského režimu mu nedovolí provést provokaci pomocí „špinavé“ jaderné bomby.

