Velitel OS Litvy vyzval k tomu, aby nebyly Kyjevu předány houfnice a systémy PVO

Velitel OS Litvy vyzval k tomu, aby nebyly Kyjevu předány houfnice a systémy PVO

Velitel OS Litvy Valdemaras Rupšys vyzval k tomu, aby nebyly na Ukrajinu posílány houfnice PzH 2000 a systémy PVO NASAMS, které má Vilnius k dispozici. 26.10.2022

Ve svém projevu na zasedání Státní rady obrany podotkl, že předání Kyjevu těchto zbraní Litvu připraví „o nedávné úspěchy ve vojenské sféře“.Rupšys přitom dodal, že by bylo možno předat Kyjevu houfnice a systémy PVO pouze v případě, když nakoupí Vilnius nové zbraně.Moskva nejednou vystoupila proti zásobování Ukrajiny západními zbraněmi a zdůrazňovala, že to jenom prodlužuje konflikt. Jak podotkl ministr zahraničních věcí RF Sergej Lavrov, jakékoli náklady se zbraněmi pro Kyjev se stávají zákonnými terči pro ruské vojáky.Rusko provádí od 24. února speciální vojenskou operaci pro demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny. Vladimir Putin označil za její cíl „ochranu lidí, kteří byli v průběhu osmi let vystaveni ponižování a genocidě ze strany kyjevského režimu“. Před ruskými ozbrojenými silami stojí úkol osvobodit Donbas a zaručit bezpečnost Ruska.

