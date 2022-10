https://cz.sputniknews.com/20221027/pricinou-energeticke-krize-v-eu-je-nedostatek-investic-do-odvetvi-prohlasil-sef-rosnefti-18800247.html

Příčinou energetické krize v EU je nedostatek investic do odvětví, prohlásil šéf Rosněfti

Příčinou energetické krize v EU je nedostatek investic do odvětví, prohlásil šéf Rosněfti

Příčina energetické krize v zemích EU nespočívá dnes v událostech na Ukrajině, ani v pandemii koronaviru, ale v obrovském nedostatku investic do odvětví a v... 27.10.2022, Sputnik Česká republika

2022-10-27T19:02+0200

2022-10-27T19:02+0200

2022-10-27T19:02+0200

svět

energetický trh

krize

evropská unie (eu)

investice

protiruské sankce

rosněft

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1b/18800361_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_220c715e55ebf1ca28c029884b76369b.jpg

„Zdroje dnešní umělé energetické krize nespočívají v událostech na Ukrajině, ani v pandemii, ale v obrovském nedostatku investic do odvětví, jednou z příčin kterého je nezodpovědná a avanturní politika urychleného takzvaného zeleného přechodu. A také v dalších protiruských sankcích, které jsou mocným dodatečným katalyzátorem energetické krize a inflace vcelku,” řekl Sečin v projevu na veronském Euroasijském ekonomickém fóru v Baku.Rovněž prohlásil, že návrh na „vyškrtnutí” Ruska ze světové ekonomiky je absurdní a iluzorní. Západ jako vždy podceňuje rozsah a úlohu ruské ekonomiky ve světové dělbě práce.Stabilita ruské ekonomiky je zajištěna tím, že spolehlivě stojí na zemi a opírá se o dostatek základních zdrojů, dodal Sečin.Igor Sečin pozval ve svém projevu země přátelské vůči Rusku k účasti na projektu Vostok Oil, který zajistí potřeby trhů jihovýchodní Asie, Indie a Číny v ropě.„Realizace projektu Vostok Oil, který rozvíjíme na severu Tajmyru a v Krasnojarském kraji, umožní zajištění jakýchkoli rostoucích požadavků trhů jihovýchodní Asie, Indie a Číny,” řekl Sečin.Zdůraznil, že Rusko, které přijalo strategické rozhodnutí o „obratu na Východ,” plánovitě zvyšuje dodávky energetických zdrojů do asijsko-tichomořského regionu, a dodal, že po rozvoji infrastruktury překročil ruský export ropy do Číny a Indie v roce 2021 80 milionů tun.

https://cz.sputniknews.com/20220715/evropska-unie-se-rozhodla-snizit-pomoc-ukrajine-pise-bloomberg-18471099.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

energetický trh, krize, evropská unie (eu), investice, protiruské sankce, rosněft