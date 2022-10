https://cz.sputniknews.com/20221028/fico-mier-na-ukrajine-je-v-narodnostatnom-zaujme-slovenska-18804060.html

Fico: Mier na Ukrajine je v národnoštátnom záujme Slovenska

Predseda Smeru-SD Robert Fico sa minulý týždeň zišiel s veľvyslancami USA a RF na Slovensku ohľadom začatia mierových rokovaní na Ukrajine. Svoj zámer a tiež... 28.10.2022, Sputnik Česká republika

Začiatkom februára slovenský minister obrany Jaroslav Nad´ spolu so svojím americkým náprotivkom Antonom Blinkenom podpísal dohodu o obrannej spolupráci. Vláda tento krok označila za zvýšenie bezpečnosti Slovenska a potvrdenie jeho zahraničnopolitickej orientácie. Už počas rokovaní o zmluve ste varovali pred stratou suverenity v dôsledku dohody. Zmenili sa v niečom Vaše postoje k tejto otázke od začiatku roka?doc. JUDr. Robert Fico, CSc.: Postoje SMERU – sociálna demokracia a moje osobné k dohode medzi USA a SR o amerických vojenských základniach na Slovensku sa nezmenili vôbec. Budem úprimný. Vôbec sa nečudujem, že USA s radosťou takúto zmluvu podpísali. Získali úplnú kontrolu nad vzdušným priestorom Slovenska a na dvoch vojenských letiskách v Sliači a Kuchyni si môžu robiť, čo len chcú. A to dokonca aj na celom území Slovenska. Zmluva je tak nevýhodná pre Slovensko, že vláda ju len po jej letmom prečítaní mala okamžite odmietnuť. Prezidentke Čaputovej, ktorú oprávnene nazývame Sorosove dieťa, trvalo asi tak desať sekúnd, kým túto protislovenskú zmluvu odobrila. Nová vláda, hoci to bude vzhľadom na ustanovenia dohody náročné, musí vstúpiť do rokovaní s USA a rozhodnúť, či chce zo Slovenska bábkové územie, alebo suverénny štát. Ja som za suverénny štát, o to viac, že 1. januára 2023 to bude 30 rokov samostatnosti Slovenska.Vaša strana zbierala podpisy na vyhlásenie referenda o dohode o vojenskej spolupráci s USA. V okamihu jej podpisu prieskum agentúry Median SK zistil, že zmluvu podporilo 32 % respondentov, a proti zmluve sa postavilo 54 % opýtaných. Prečo sa referendum o dohode stretlo s odporom kabinetu a ústavného súdu?Súčasná vláda a prezidentka sa akéhokoľvek referenda boja. Prezidentka Čaputová nevyhlásila už druhé referendum vedúce k predčasným voľbám, hoci v petičnej akcii ju o to spolu žiadalo viac ako milión ľudí. My na Slovensku potrebujeme zmenu vlády. Preto sa SMER – sociálna demokracia rozhodol sústrediť na referendum, ktoré môže viesť k predčasným voľbám a nevenujeme sa čiastkovým otázkam slovenskej politickej scény. Nová vláda musí robiť všetko aj pre zachovanie suverénneho postavenia Slovenska v Európskej únii. Najmä po tom, čo chcú zobrať členským štátom právo veta. V praxi to znamená zánik EÚ. A súčasne musíme urobiť všetko, aby sa EÚ vymanila spod zahranično-politickej a bezpečnostnej nadvlády nad EÚ, ktorá žiaľ len slepo kopíruje americké postoje.V Sliači spoločne s komunálnymi voľbami 29. októbra prebehne referendum o umiestnení americkej vojenskej základne kvôli absencii kontroly nad činnosťou amerických vojakov na dvoch slovenských letiskách. V čom môže toto referendum zmeniť postoj súčasnej vlády k otázke prítomnosti amerických vojakov na Slovensku?Priama demokracia v podobe referenda tejto vláde nehovorí nič. Fandím miestnemu referendu na Sliači, ale ani jeho úspešný výsledok nič nezmení na zaslepenosti vlády Hegera a prezidentky Čaputovej. Otvorene treba povedať, že odvaha ľudí na Sliači nezmení nič na fakte, že slovenská vláda podpísala s americkou čistú protislovenskú dohodu a že letiská na Sliači a v Kuchyni budú pod kontrolou armády USA. To môže zmeniť len suverénna slovenská vláda. My v SMERE – sociálna demokracia rešpektujeme, že SR je v NATO, ale to nemôže znamenať, že si s nami budú cudzie štáty robiť čo chcú a že nám vymažú mozog.Ako hodnotíte súčasnú vojenskú spoluprácu medzi Slovenskom a Spojenými štátmi ohľadom nákupu a dodávok zbraní?Slovenská vláda poslala ukrajinskej vláde množstvo vojenskej výzbroje a výstroja. A vytvára tak tlak na nákup novej alebo použitej západnej vojenskej techniky. V poriadku sme členským štátom NATO, je to ale tak servilné, že ma z toho bolí žalúdok. Pokiaľ ide o vyzbrojovanie ukrajinskej armády, môj názor je všeobecne známy. Ako premiér by som pomáhal Ukrajine humanitárne, ale neposielal by som tam žiadne zbrane. A tlačil by som na orgány EÚ, aby sa angažovali v mierovom rokovaní. Mier na Ukrajine je z mnohých dôvodov v národnoštátnom záujme Slovenska.Minulý týždeň ste sa stretli s veľvyslancom USA Gautamom Ranom a s veľvyslancom RF Igorom Bratčikovom o mierovom rokovaní medzi RF a Ukrajinou. Na čom ste sa zhodli s veľvyslancami?Stretli sme sa s novým veľvyslancom USA na Slovensku p. Ranom a veľvyslancom RF na Slovensku p. Bratčikovom. Predstavili sme im návrh predložený SMEROM – sociálna demokracia do slovenského parlamentu, v ktorom sa obraciame na orgány EÚ, aby sa zasadili za mierové riešenie na Ukrajine a aby sa vymanili spod vazalstva voči USA v zásadných zahranično-politických a bezpečnostných otázkach.

