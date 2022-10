https://cz.sputniknews.com/20221028/sorocinova-sr-nedisponuje-protivzdusnou-obranou-minister-demilitarizoval-krajinu--18808474.html

Soročinová: SR nedisponuje protivzdušnou obranou. Minister demilitarizoval krajinu.

Soročinová: SR nedisponuje protivzdušnou obranou. Minister demilitarizoval krajinu.

Monika Sofia Soročinová, nezávislá kandidátka na predsedníčku Košického samosprávneho kraja, v podvečer volieb uviedla prioritné oblasti na zlepšenie života vo... 28.10.2022, Sputnik Česká republika

2022-10-28T19:07+0200

2022-10-28T19:07+0200

2022-10-28T19:07+0200

názory

slovensko

volby

energie

krize

opatření

propuštění

průmysl

bezpečnost

zbraně

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/14247120_0:244:961:784_1920x0_80_0_0_f75fad87c9bcb47e6fdb40587adf42ad.jpg

Rozhodli ste sa kandidovať do komunálnych volieb na predsedníčku Košického samosprávneho kraja. Prečo je to pre vás dôležité a aký okruh tém si podľa vás vyžaduje prioritnú pozornosť?Monika Sofia Soročinová: Predseda samosprávneho kraja na Slovensku má pomerne široký výpočet kompetencií, ktoré by bolo vhodné konečne využívať v prospech našich ľudí. Košický kraj je mojim rodným krajom, tu som vyrastala a žije tu moja najbližšia rodina. Je mi však ľúto, že sa medzitým, za ostatných tridsať rokov, Košický kraj zásadným spôsobom neposunul na úroveň, ktorú si v 21. storočí jeho obyvatelia zaslúžia. Nedobudovaná infraštruktúra, zanedbané školy, chýbajúce športoviská, nedostatočná podpora seniorov, chátrajúce kultúrne dedičstvo, dezolátny stav mnohých ciest a mostov a v neposlednom rade vysoká nezamestnanosť. Toto všetko sú dôvody, pre ktoré som sa rozhodla kandidovať na post predsedníčky Košického samosprávneho kraja, pretože vnímam potrebu zlepšiť situáciu a kvalitu života v kraji na všetkých úrovniach.Ako by ste riešili energetickú krízu vo Vašom regióne? Nakoľko je podľa Vás úspešná súčasná vládna stratégia boja s krízou?V súčasnosti vláda neponúka žiadne riešenie energetickej krízy. Vo všeobecnosti je podľa mňa táto kríza na Slovensku vyfabulovaná, keďže čo sa týka výroby elektrickej energie, v tomto je Slovensko sebestačné. Problém je ale v tom, že Slovensko túto energiu predáva na burzu a späť kupuje za 40-násobne vyššiu cenu. Takto Slovensko vychádza v ústrety bohatým západoeurópskym štátom, s ktorými sme absolútne nezmyselne solidárni. Na toto doplácajú bežní občania Slovenska, ktorí majú zbytočne platiť predraženú energiu a vláda doposiaľ neurobila žiadne adekvátne opatrenia, čím by Slovenky a Slovákov pred enormným zdražovaním elektrickej energie uchránila.V tomto prípade je nutné vyvíjať tlak na vládu. Samotný Košický kraj má do budúcna obrovský potenciál na vybudovanie energetickej infraštruktúry, ktorá by pokryla potreby kraja a možno aj Slovenska. Dali by sa pri tomto využiť práve ropovod a plynovod, ktoré vedú z Ruska a vyúsťujú práve v Košickom kraji. Je tu taktiež aj potenciál pre vybudovanie rafinérie.Za následok vývoja inflácie a pokračujúceho rastu cien energií na Slovensku a aj v ČR je považovaná deindustrializácia. Príkladom je významná a unikátna slovenská hlinikáreň Slovalco. V akých priemyselných odvetviach sa na Slovensku najviac prejavila súčasná kríza?Energetická kríza sa na Slovensku prejavila de facto vo všetkých oblastiach. Hlinikáreň Slovalco sa nachádza v Banskobystrickom kraji, ja by som sa radšej oprela o firmy, ktoré sú touto krízou postihnuté v rámci Košického kraja. Spoločnosť Embraco Slovakia je najväčším zamestnávateľom v okrese Spišská Nová Ves a ohlásil prepúšťanie okolo 270 ľudí, U.S.Steel v Košiciach tak isto avízuje prepúšťanie vyše 600 zamestnancov, pričom U.S.Steel je absolútne najväčší zamestnávateľ v Košickom kraji, ďalej spoločnosť Convatec v Michalovciach prepúšťa okolo 350 ľudí a Slavošovským papierňam v okrese Rožňava hrozí krach.Toto všetko sú regióny patriace medzi tie s najvyššou nezamestnanosťou na Slovensku a všetky tieto firmy prepúšťajú zamestnancov práve kvôli energetickej kríze. Samotný Košický kraj je na druhom mieste z hľadiska výšky nezamestnanosti na Slovensku, teda tieto pracovné miesta budú v kraji veľmi chýbať a mnohé rodiny takto príjdu o príjem. Stav je kritický.Zajtra prebehnú župné a komunálne voľby na Slovensku. Ako hodnotíte informovanie médií a televízií o jednotlivých kandidátoch? Stretla ste sa osobne s cenzurovaním?Televízie a médiá dávajú v tomto prípade priestor skôr kandidátom, ktorí sú preferovaní v prieskumoch. U nás platí aj to, že čím viac kandidát “investuje”, teda si zaplatí, tým viac mediálneho priesoru sa mu dostane. Ja kandidujem ako nezávislá kandidátka bez podpory oligarchov a finančných skupín, preto je môj rozpočet na médiá obmedzený. Bola som však súčasťou troch televíznych diskusií, ktoré prebehli veľmi konštruktívne. Na druhej strane, istý neoliberálny Denník N, ktorý za iných okolností preferuje rovnosť pohlaví, šíri LGBTIQA+ propagadnu a hlása o tolerancii, ma ako jedinú ženu spomedzi 12 kandidátov do diskusie nepozval. Vnímam to ako diskrimináciu žien v politike s normálnym hodnotovým nastavením.Dlhodobým problémom nielen na Slovensku je práca a finančné ohodnotenie lekárov. Nedávno prebehla vlna hromadných výpovedí zdravotníckych pracovníkov. Čo by ste navrhovali urobiť pre stabilizáciu zdravotníckeho systému?Aj v Košickom kraji dalo výpoveď okolo 30% lekárov (v závislosti od nemocnice). Platy lekárov má v kompetencii Ministerstvo zdravotníctva SR avšak samosprávny kraj im môže vyčleniť určité prostriedky na príplatky. Treba pripomenúť, že lekári neboli dostatočne ohodnotení ani počas prebiehajúcej pandémie covidu, preto je na mieste, aby im boli platy zvýšené. Otázkou zostáva, či Ministerstvo zdravotníctva a financií nájdu schodnú cestu alebo budú hazardovať s kvalitou zdravotnej starostlivosti v našom štáte.Mohli by ste zhodnotiť aktuálny postoj vlády Slovenska ku kríze na Ukrajine, vrátane foriem vojenskej pomoci? Akú stratégiu v zahraničných vzťahoch považujete za optimálnu?Ako vyštudovaná diplomatka považujem za najvhodnejšie riešenie práve diplomatickú cestu. Vysielanie zbraní, zbraňových systémov a podporu kofliktu zo strany Slovenskej vlády kategoricky odmietam. Ešte som nepočula o takom konflikte, ktorý by sa dal ukončiť dodávkami zbraní. K dnešnému dňu vláda Slovenskej republiky vyslala na Ukrajinu už také množstvo zbraní a obrannej techniky, že týmto vážne ohrozila bezpečnosť Slovenska. Slovensko dnes de facto nedisponuje protivzdušnou orbanou, nakoľko fungujúci systém S-300 naša vláda poslala na Ukrajinu. Súčasný minister obrany v podstate demilitarizoval Slovensko a aktuálne plánuje nákupy novej vojenskej techniky za viac ako 2 miliardy eur, ktoré budú Slovenkám a Slovákom v čase krízy veľmi chýbať a hlavne, takýmto spôsobom sa mier nedá dosiahnuť. Za optimálne teda považujem rokovania diplomatickou cestou.

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

slovensko, volby, energie, krize, opatření, propuštění, průmysl, bezpečnost, zbraně, plat, lékař, cenzura, televize